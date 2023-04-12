У Пентагоні оцінили потенціал контрнаступу ЗСУ та розповіли про витік документів (відео)

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Вашингтон та союзники продовжать надавати Україні необхідну підтримку. Усі плани щодо контрнаступу ЗСУ добре знають лише Зеленський та керівництво України.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має всі необхідні для успішного контрнаступу. Штати змогли навчити солдатів ЗСУ та забезпечити їх технікою. Про це глава Пентагону заявив під час брифінгу 11 квітня.

За його словами, Вашингтон та союзники продовжать надавати Україні необхідну підтримку.

"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з противником. Вони мають план, але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", — сказав Остін.

Крім того, під час брифінгу глава Пентагону прокоментував витік "секретних документів" до мережі. Він заявив, що документи датуються 28 лютого – 1 березня.

Міністр сказав, що дізнався про витік уранці 6 квітня. З цього приводу у Пентагоні відбуваються наради щодня.

"Я не знаю, чи є ще якісь документи, але ми дізнаємося про це в ході розслідування. Ми намагатимемося визначили масштаби збитків події", — сказав він.

Остін заявив, що у Пентагоні ставляться до витоку документів дуже серйозно.

"Я не можу сказати більше, поки Міністерство Юстиції веде розслідування, але ми належимо до цього дуже серйозно", — сказав він.

У свою чергу, за словами Остіна, Міноборони США "переверну все каміння", щоб знайти джерело "зливу" документів.

Остін про контрнаступ України та злиті документи (дивитися з 28 хвилини)

Нагадаємо, що телеканал Fox News у вівторок, 11 квітня, повідомив, що "злив" документів США щодо України міг статися за межами Пентагону. За інформацією журналістів, деякі дані були підготовлені ЦРУ та АНБ, а співробітникам Міноборони нелегко отримати доступ до них. Це значно звужує кількість підозрюваних.

Також, як повідомило видання BBC, згідно з злитими документами в Україні працюють іноземні спецназівці. У матеріалі йдеться про те, що Великобританія відправила в Україну 50 людей. Латвія відправила 17 спецназівців, Франція – 15 осіб, США – 14, а Нідерланди – одного фахівця.