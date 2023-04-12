В Пентагоне оценили потенциал контрнаступления ВСУ и рассказали об утечке документов (видео)
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон и союзники продолжат оказывать Украине необходимую поддержку. Все планы по контрнаступлению ВСУ хорошо знают только Зеленский и руководство Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все необходимые для успешного контрнаступления. Штаты смогли обучить солдат ВСУ и снабдить их техникой. Об этом глава Пентагона заявил во время брифинга 11 апреля.
По его словам, Вашингтон и союзники продолжат оказывать Украине необходимую поддержку.
"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", — сказал Остин.
Кроме того, во время брифинга глава Пентагона прокомментировал утечку "секретных документов" в сеть. Он заявил, что документы датируются 28 февраля – 1 марта.
Министр сказал, что узнал об утечке утром 6 апреля. По этому поводу в Пентагоне проходят совещания ежедневно.
"Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем пытаться определили масштабы убытков произошедшего", — сказал он.
Остин заявил, что в Пентагоне относятся к утечке документов очень серьезно.
"Я не могу сказать больше, пока Министерство Юстиции ведет расследование, но мы относимся к этому очень серьезно", — сказал он.
В свою очередь, по словам Остина, Минобороны США "переверну все камни", чтобы найти источник "слива" документов.
Напомним, что телеканал Fox News во вторник, 11 апреля, сообщил, что "слив" документов США по Украине мог произойти за пределами Пентагона. По информации журналистов, некоторые данные были подготовлены ЦРУ и АНБ, а сотрудникам Минобороны нелегко получить к ним доступ. Это значительно сужает количество подозреваемых.
Также, как сообщило издание BBC, согласно слитым документам в Украине работают иностранные спецназовцы. В материале говорится, что Великобритания отправила в Украину 50 человек. Латвия отправила 17 спецназовцев, Франция – 15 человек, США – 14, а Нидерланды одного специалиста.