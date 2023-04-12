В Пентагоне оценили потенциал контрнаступления ВСУ и рассказали об утечке документов (видео)

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон и союзники продолжат оказывать Украине необходимую поддержку. Все планы по контрнаступлению ВСУ хорошо знают только Зеленский и руководство Украины.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все необходимые для успешного контрнаступления. Штаты смогли обучить солдат ВСУ и снабдить их техникой. Об этом глава Пентагона заявил во время брифинга 11 апреля.

По его словам, Вашингтон и союзники продолжат оказывать Украине необходимую поддержку.

"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", — сказал Остин.

Кроме того, во время брифинга глава Пентагона прокомментировал утечку "секретных документов" в сеть. Он заявил, что документы датируются 28 февраля – 1 марта.

Министр сказал, что узнал об утечке утром 6 апреля. По этому поводу в Пентагоне проходят совещания ежедневно.

"Я не знаю есть ли еще какие-то документы, но мы узнаем об этом в ходе расследования. Мы будем пытаться определили масштабы убытков произошедшего", — сказал он.

Остин заявил, что в Пентагоне относятся к утечке документов очень серьезно.

"Я не могу сказать больше, пока Министерство Юстиции ведет расследование, но мы относимся к этому очень серьезно", — сказал он.

В свою очередь, по словам Остина, Минобороны США "переверну все камни", чтобы найти источник "слива" документов.

Остин о контрнаступленнии Украины и слитых документах (смотреть с 28 минуты)

Напомним, что телеканал Fox News во вторник, 11 апреля, сообщил, что "слив" документов США по Украине мог произойти за пределами Пентагона. По информации журналистов, некоторые данные были подготовлены ЦРУ и АНБ, а сотрудникам Минобороны нелегко получить к ним доступ. Это значительно сужает количество подозреваемых.

Также, как сообщило издание BBC, согласно слитым документам в Украине работают иностранные спецназовцы. В материале говорится, что Великобритания отправила в Украину 50 человек. Латвия отправила 17 спецназовцев, Франция – 15 человек, США – 14, а Нидерланды одного специалиста.