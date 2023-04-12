Утечка документов Пентагона: на территории Украины работают европейские спецназовцы, — BBC

В материале говорится, что Великобритания отправила в Украину 50 человек. Латвия отправила 17 спецназовцев, Франция – 15 человек, США – 14, а Нидерланды одного специалиста.

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Согласно одному из документов Пентагона, которые утекли в сеть, на территории Украины действует спецназ стран Запада. Больше всего спецназовцев отправила Великобритания. Об этом пишет BBC.

По словам журналистов, Великобритания отправила в Украину 50 человек. Латвия отправила 17 спецназовцев, Франция – 15 человек, США – 14, а Нидерланды одного специалиста. В документе не говорится, где находятся силы и чем они занимаются.

Издание пишет, что численность натовских спецназовцев может быть небольшой, однако их все равно может использовать Москва в своей пропаганде. Так, российские СМИ не раз заявляли, что оккупанты якобы воюют не с Украиной, а со всем блоком НАТО.

Издание пишет, что Минобороны Великобритании не прокомментировало ситуацию.

Журналисты сообщили, что Силы специального назначения Великобритании состоят из нескольких элитных воинских частей с различными специальностями. Они считаются одними из самых боеспособных в мире.

Правительство Великобритании не комментирует деятельность спецназа в других странах.

Напомним, что телеканал Fox News во вторник, 11 апреля, сообщил, что "слив" документов США по Украине мог произойти за пределами Пентагона. По информации журналистов, некоторые данные были подготовлены ЦРУ и АНБ, а сотрудникам Минобороны нелегко получить к ним доступ. Это значительно сужает количество подозреваемых.

Также сообщалось, что издание Politico отметило, что США пытаются успокоить разочарованных после слива документов союзников. Союзники, по информации журналистов, задали Вашингтону вопросы о том, как секретная информация попала в сеть, кто несет ответственность за утечку, и что Пентагон делает для удаления секретных сведений из социальных сетей.