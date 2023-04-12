Витік документів Пентагону: на території України працюють європейські спецназівці, — BBC

У матеріалі йдеться про те, що Великобританія відправила в Україну 50 людей. Латвія відправила 17 спецназівців, Франція – 15 осіб, США – 14, а Нідерланди – одного фахівця.

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Згідно з одним із документів Пентагону, які втекли до мережі, на території України діє спецназ країн Заходу. Найбільше спецназівців відправила Велика Британія. Про це пише ВВС.

За словами журналістів, Велика Британія відправила до України 50 людей. Латвія відправила 17 спецназівців, Франція – 15 осіб, США – 14, а Нідерланди – одного фахівця. У документі не йдеться про те, де знаходяться сили й чим вони займаються.

Видання пише, що чисельність натівських спецназівців може бути невеликою, проте їх все одно може використати Москва у своїй пропаганді. Так, російські ЗМІ неодноразово заявляли, що окупанти нібито воюють не з Україною, а з усім блоком НАТО.

Видання пише, що Міноборони Великої Британії не прокоментувало ситуацію.

Журналісти повідомили, що Сили спеціального призначення Великобританії складаються з кількох елітних військових частин із різними спеціальностями. Вони вважаються одними з найбоєздатніших у світі.

Уряд Великої Британії не коментує діяльність спецназу в інших країнах.

Нагадаємо, що телеканал Fox News у вівторок, 11 квітня, повідомив, що "злив" документів США щодо України міг статися за межами Пентагону. За інформацією журналістів, деякі дані були підготовлені ЦРУ та АНБ, а співробітникам Міноборони нелегко отримати доступ до них. Це значно звужує кількість підозрюваних.

Також повідомлялося, що видання Politico наголосило, що США намагаються заспокоїти розчарованих після зливу документів союзників. Союзники, за інформацією журналістів, поставили Вашингтону питання про те, як секретна інформація потрапила до мережі, хто відповідає за витік, і що Пентагон робить для видалення секретних відомостей із соціальних мереж.