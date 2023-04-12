Пентагон різко звузив коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – CBS

До витоку документів щодо українського контрнаступу до такої інформації мали доступ тисячі осіб.

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Після "зливу" секретних документів у Міністерстві оборони США вирішили суттєво звузити коло осіб, які мають доступ до секретної інформації. Про це 11 квітня повідомили CBS News.

"Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять секретну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі осіб", — пише медіа.

Журналісти переглянули ряд документів, що "просочилися", які виявилися кольоровими роздруківками з текстом, графікою або картами. Швидше за все, вони були складені, розгорнуті, а потім сфотографовані та поширені у соціальних мережах, включаючи 4Chan та Discord.

За словами чиновника, знайомого із ситуацією, не всі принтери в офісах американських державних органів мають доступ до друку секретних документів.

Щоб отримати дозвіл на друк пристрої спочатку мають бути зареєстровані та отримати унікальний ID. Такий порядок має допомогти розслідуванню ідентифікувати джерело витоку.

Нагадаємо, політолог Олег Лісний пояснив Фокусу, що організатори оприлюднення секретних документів Міноборони США досягли кількох основних цілей. Насамперед це була дискредитація Пентагону та американської розвідки.

12 квітня видання CNN повідомляло, що секретні документи Пентагону, що потрапили до соціальних мереж, містять песимістичну точку зору США на хід війни в Україні. Оприлюднені документи наголошують на слабких місцях в озброєнні та протиповітряній обороні України та "передбачають тупикову ситуацію у війні на найближчі місяці".