Витік документів Пентагону: США не вірять у швидке закінчення війни проти РФ, — CNN

Україна, як вважають обізнані інсайдери, невдовзі може мати справу з проблемами при накопиченні живої сили. Враховуючи складнощі, які зазнають ЗС РФ під час свого наступу, це може завести конфлікт у безвихідь.

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Секретні документи Пентагону, що потрапили до соціальних мереж, містять песимістичну точку зору США на хід війни в Україні. Про це у середу, 12 квітня, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на слова анонімних чиновників США.

За версією джерел ЗМІ, оприлюднені документи наголошують на слабких місцях в озброєнні та протиповітряній обороні України та "передбачають тупикову ситуацію у війні на найближчі місяці".

Деякі із засекречених документів попереджають, що ППО середнього радіуса дії України для захисту фронтових військ буде "повністю скорочено до 23 травня". На думку американських журналістів, Росія незабаром може здобути перевагу в повітрі, а Україна втратить здатність накопичувати наземні сили для контрнаступу.

У документах також підкреслюються проблеми, що зберігаються, з власним військовим наступом Росії, передбачаючи, що в результаті в найближчому майбутньому обидві сторони опиняться в безвиході.

"Спритні російська кампанія на виснаження на Донбасі, ймовірно, рухається до глухого кута, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році", — наводить CNN витримку одного з документів.

Офіційні особи, знайомі із ситуацією, повідомили американським журналістам, що документи, мабуть, є частиною щоденного брифінгу з розвідки, підготовленого для вищих керівників Пентагону, включаючи голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.

Генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг, військовий аналітик з питань національної безпеки, сказав, що проблеми, з якими стикається Київ у ході запланованого контрнаступу, були зрозумілі вже останні кілька тижнів, включаючи необхідність інтеграції нового обладнання та нових військ, а також забезпечення достатнього ланцюга постачання. При цьому він не вважає, що витік документів змінить плани Києва.

"Я не побачив у документах нічого такого, що змусило б мене як командувача змінити свої плани. Це дало деяку інформацію росіянам у плані розташування підрозділів, боєприпасів та можливостей обладнання, але я б ризикнув сказати, що росіяни все одно вже все це знали", — Заявив Хертлінг.

Витік секретних документів США — що про це відомо

11 квітня міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував витік "секретних документів" у мережу. Він заявив, що документи датуються 28 лютого – 1 березня. Міністр сказав, що дізнався про витік уранці 6 квітня. З цього приводу у Пентагоні відбуваються наради щодня.

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Шпигунські пристрасті. Як злив секретних документів по Україні вплине на контрнаступ та відносини з США

Днем раніше, 10 квітня, американські ЗМІ писали, що у Сполучених Штатах нібито вважають, що запланований контрнаступ Сил оборони України призведе "до скромних територіальних придбань". Такого висновку журналісти дійшли, вивчивши оцінки американської розвідки, що містяться в зростаючому витоку секретних документів, що розкривають побоювання Вашингтона щодо стану війни.

Також 10 квітня американське видання The Hill повідомляло, що витік інформації з американських військових джерел завдає серйозного удару по військових зусиллях України, створюючи загрозу для розвідки Києва перед очікуваним контрнаступом навесні 2023 року.

Як раніше писав Фокус, низка розслідувачів поставили під сумнів достовірність цих даних. Зокрема, OSINT-група Molfar знайшла докази, що документи можуть бути підробкою.

9 квітня американський телеканал CNN з'ясував, що українське військове командування вимушено змінило частину військових планів через витік секретних документів щодо майбутнього контрнаступу. При цьому Пентагон змушений скоротити потік надсекретних документів та посилить за ними контроль.

Також 9 квітня розслідувачі Bellingcat з'ясували приблизний термін "зливів" документів Пентагону. Деякі файли почали з'являтись у січні 2023 року на Discord-серверах для геймерів.

Нагадаємо, про появу "секретних військових документів" щодо планів НАТО щодо подальшої підтримки ЗСУ стало відомо 7 квітня. У Вашингтоні були впевнені, що за цим стоїть Кремль.