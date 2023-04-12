Утечка документов Пентагона: США не верят в быстрое окончание войны против РФ, — CNN

Украина, как считают осведомленные инсайдеры, вскоре может столкнуться с проблемами при накоплении живой силы. Учитывая сложности, которые испытывают ВС РФ во время своего наступления, это может завести конфликт в тупик.

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Секретные документы Пентагона, попавшие в социальные сети, содержат пессимистическую точку зрения США на ход войны в Украине. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на слова анонимных чиновников США.

По версии источников СМИ, обнародованные документы подчеркивают слабые места в вооружении и противовоздушной обороне Украины и "предсказывают тупиковую ситуацию в войне на ближайшие месяцы".

Некоторые из засекреченных документов предупреждают, что ПВО среднего радиуса действия Украины для защиты фронтовых войск будет "полностью сокращена к 23 мая". По мнению американских журналистов, Россия вскоре может получить превосходство в воздухе, а Украина потеряет способность накапливать наземные силы для контрнаступления.

В документах также подчеркиваются сохраняющиеся проблемы с собственным военным наступлением России, предсказывая, что в результате в обозримом будущем обе стороны окажутся в тупике.

"Изнурительная российская кампания на истощение на Донбассе, вероятно, движется к тупику, препятствуя цели Москвы захватить весь регион в 2023 году", — приводит CNN выдержку одного из документов.

Официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщили американским журналистам, что документы, по-видимому, являются частью ежедневного брифинга по разведке, подготовленного для высших руководителей Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, военный аналитик по вопросам национальной безопасности, сказал, что проблемы, с которыми сталкивается Киев в ходе запланированного контрнаступления, были ясны уже последние несколько недель, включая необходимость интеграции нового оборудования и новых войск, а также обеспечения достаточной цепи поставок. При этом он не считает, что утечка документов изменит планы Киева.

"Я не увидел в документах ничего такого, что заставило бы меня как командующего изменить свои планы. Это дало некоторую информацию россиянам в плане расположения подразделений, боеприпасов и возможностей оборудования, но я бы рискнул сказать, что россияне все равно уже все это знали", — заявил Хертлинг.

Утечка секретных документов США — что об этом известно

11 апреля министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал утечку "секретных документов" в Сеть. Он заявил, что документы датируются 28 февраля – 1 марта. Министр сказал, что узнал об утечке утром 6 апреля. По этому поводу в Пентагоне проходят совещания ежедневно.

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Шпионские страсти. Как слив секретных документов по Украине повлияет на контрнаступление и отношения с США

Днем ранее, 10 апреля, американские СМИ писали, что в Соединенных Штатах якобы считают, что планируемое контрнаступление Сил обороны Украины приведет "к скромным территориальным приобретениям". К такому выводу журналисты пришли, изучив оценки американской разведки, содержащимся в растущей утечке секретных документов, раскрывающих опасения Вашингтона относительно состояния войны.

Также 10 апреля американское издание The Hill сообщало, что утечка информации из американских военных источников наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, создавая угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением весной 2023 года.

Как ранее писал Фокус, ряд расследователей поставили под сомнение достоверность этих данных. В частности, OSINT-группа Molfar нашла доказательства того, что документы могут быть подделкой.

9 апреля американский телеканал CNN выяснил, что украинское военное командование вынужденно изменило часть военных планов из-за утечки секретных документов о будущем контрнаступлении. При этом Пентагон вынужден сократить поток сверхсекретных документов и усилит за ними контроль.

Также 9 апреля расследователи Bellingcat выяснили примерный срок "сливов" документов Пентагона. Некоторые файлы начали появляться в январе 2023 года на Discord-серверах для геймеров.

Напомним, о появлении "секретных военных документов" о планах НАТО по дальнейшей поддержке ВСУ стало известно 7 апреля. В Вашингтоне были уверены, что за этим стоит Кремль.