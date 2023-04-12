Пентагон резко сузил круг лиц, имеющих доступ к секретной информации, – CBS

До утечки документов, касающихся украинского контрнаступления, к такой информации имели доступ тысячи человек.

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После "слива" секретных документов в Министерстве обороны США решили существенно сузить круг лиц, имеющих доступ к секретной информации. Об этом 11 апреля сообщили CBS News.

"Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек", – пишет медиа.

Журналисты просмотрели ряд "просочившихся" документов, которые оказались цветными распечатками с текстом, графикой или картами. Скорее всего, они были сложены, развернуты, а затем сфотографированы и распространены в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

По словам чиновника, знакомого с ситуацией, не все принтеры в офисах американских государственных органов имеют доступ к печати секретных документов.

Чтобы получить разрешение на печать устройства сначала должны зарегистрироваться и получить уникальный ID. Такой порядок должен помочь расследованию идентифицировать источник утечки.

Напомним, политолог Олег Лисный пояснил Фокусу, что организаторы обнародования секретных документов Минобороны США достигли нескольких основных целей. В первую очередь это была дискредитация Пентагона и американской разведки.

12 апреля издание CNN сообщало, что секретные документы Пентагона, попавшие в социальные сети, содержат пессимистическую точку зрения США на ход войны в Украине. Обнародованные документы подчеркивают слабые места в вооружении и противовоздушной обороне Украины и "предсказывают тупиковую ситуацию в войне на ближайшие месяцы".