"Смесь правдивой и ложной информации": Резников высказался по поводу слива секретных данных

Вся правдивая информация с опубликованных документов, по словам министра обороны Украины, уже не актуальна. Он уверен, что "слив" — это информационная операция РФ.

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Обнародованные секретные документы Пентагона содержали ложную информацию и уже не актуальны. Об этом заявил во время выступления в Мадриде министр обороны Украины Алексей Резников, передает Sky News.

Резников назвал обнародованные данные "смесью правдивой и ложной информации". Он заверил, что какая-либо правдивая информация из документов уже не актуальна.

Министр назвал "слив" данных информационной операцией России и ее союзников.

Напомним, политолог Олег Лесной в комментарии для Фокуса назвал цель виновных в обнародовании данных. По его словам, информационная утечка может быть выгодна пророссийским силам в США.

Вчера, 11 апреля, во время пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Пентагоне ежедневно проходят совещания по поводу утечки документов. По его словам, американские чиновники относятся к инциденту серьезно.

Также 11 апреля журналисты сообщили, что в Министерстве обороны США сузили круг лиц, имеющих доступ к информации подобного содержания.

Сегодня, 12 апреля, журналисты передали комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно опубликованных документов. По его словам, в Кремле знали об участии западных сил в боевых действиях на территории Украины еще до публикации данных.