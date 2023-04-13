"Не удивлюсь": утечку документов Пентагона мог организовать Байден, — Трамп

Экс-президент США посоветовал спецпрокурору провести расследование в отношении действующего лидера Белого дома, поскольку он не сомневается причастности команды Байдена к случившемуся.

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К "утечке" секретных документов Пентагона может быть причастным президент страны Джо Байден. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Спецпрокурору следует провести расследование в отношении Байдена, возможно, он стоит за утечкой. Меня бы не удивило ничто из того, что касается этой группы", — пишет Трамп.

Он подчеркнул, что США никогда еще не подвергались "такому унижению" из-за утечки секретных данных. Этот "слив" — самый серьезный в истории США.

Утечка секретных данных Пентагона

Напомним, что в США расследуют утечку секретных данных Пентагона. В сеть попало около 100 документов Минобороны США.

10 апреля американское издание The Hill сообщало, что утечка информации из американских военных источников наносит серьезный удар по военным усилиям Украины,

Кроме того, как сообщалось, телеканал Fox News во вторник, 11 апреля, сообщил, что "слив" документов США по Украине мог произойти за пределами Пентагона. По информации журналистов, некоторые данные были подготовлены ЦРУ и АНБ, а сотрудникам Минобороны нелегко получить к ним доступ.

Как ранее писал Фокус, ряд расследователей поставили под сомнение достоверность этих данных. В частности, OSINT-группа Molfar нашла доказательства того, что документы могут быть подделкой.

13 апреля в США заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш слишком сговорчив с Россией.

12 апреля министр обороны Украины Алексей Резников назвал обнародованные данные "смесью правдивой и ложной информации".