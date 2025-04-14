Торі Спеллінг розлучилася з батьком своїх п'ятьох дітей після запитання дочки

51-річна акторка і зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Торі Спеллінг зізналася, що слова її доньки Гетті поклали край її 18-річному шлюбу з 58-річним актором Діном Макдермоттом.

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Про це знаменитість розповіла у своєму подкасті misSPELLING.

Торі відверто розповіла про події, які передували її остаточному розставанню з чоловіком. Усе почалося з того, що її маленька донька поставила їй важливе запитання на тлі боротьби Макдермотта із залежністю.

За словами акторки, донька довго тримала це запитання в собі, а перед тим, як поставити його, підкреслила, що любить своїх батьків однаково сильно.

"Ти коли-небудь думала, як це — бути з кимось іншим, а не з татом, і отримувати гарне ставлення?" — поцікавилася дівчинка.

Після цього Спеллінг вирішила остаточно піти від чоловіка, незважаючи на 18 років шлюбу і п'ятьох дітей.

Акторка виховує п'ятьох дітей Фото: Instagram torispelling

"Дійшло до того, що дітям стало гірше бачити нас разом. Ми більше не могли приховувати, що відбувалося, сварки. Він був наркоманом, який переживав багато чого, і багато чого з цього зганяли на мені", — заявила вона.

У той час Дін потрапив до психіатричної клініки через суїцидальні думки після того, як ЗМІ розповіли про його зраду дружині 2013 року. Коли вона сказала дітям, що їхній батько поїхав на деякий час для "зцілення", Фінн, син акторів, запитав, чи було це "через його проблеми з гнівом".

"Я сподіваюся, що вони зроблять йому операцію і виведуть його гнів", — висловив надію хлопчик.

Зірка реаліті-шоу згадала, що вона відчувала в той час, коли її діти були свідками алкоголізму батька та подружніх негараздів їхніх батьків:

"Мені не подобалося, якою я була, яка намагалася виховати сильних людей і просто терпіла і прощала". Вона підкреслила, що хотіла зберегти сім'ю для дітей, поки Гетті не поділилася іншою точкою зору, попередивши матір, що "боїться" вести з нею цю доленосну розмову.

"Бажання дітей, просто постійне бажання, щоб їхні батьки були разом, я думаю, завадило мені ухвалити краще рішення для них, ніж те, що вони бачили між двома партнерами", — відверто розповідає Спеллінг.

На розлучення вона подала в березні 2024 року, вказавши як причину розриву "непримиренні розбіжності". Офіційна дата розставання — 17 червня 2023 року. У пари, крім 13-річної Гетті, ще четверо спільних дітей — 18-річний Ліам, 16-річна Стелла, 12-річний Фінн і восьмирічний Бо.

Старшому синові Спеллінг, Ліаму, — 18 років

Стосунки з Макдермоттом Торі почала, коли вони обидва були в попередніх шлюбах. Батьки акторки були дуже не в захваті від її вибору, а мати Торі навіть звинуватила доньку в тому, що та довела до смерті свого батька, медіамагната Аарона Спеллінга.

Раніше Фокус писав, що Торі Спеллінг залишила моторошний бардак у будинку, який знімала разом із п'ятьма дітьми.