Тори Спеллинг развелась с отцом своих пятерых детей после вопроса дочери

51-летняя актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг призналась, что слова ее дочери Хэтти положили конец ее 18-летнему браку с 58-летним актером Дином Макдермоттом.

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Об этом знаменитость рассказала в своем подкасте misSPELLING.

Тори откровенно рассказала о событиях, которые предшествовали ее окончательному расставанию с мужем. Все началось с того, что ее маленькая дочь задала ей важный вопрос на фоне борьбы Макдермотта с зависимостью.

По словам актрисы, дочь долго держала этот вопрос в себе, а перед тем, как задать его, подчеркнула, что любит своих родителей одинаково сильно.

"Ты когда-нибудь думала, каково это — быть с кем-то другим, а не с папой, и получать хорошее отношение?" – поинтересовалась девочка.

После этого Спеллинг приняла решение окончательно уйти от мужа, несмотря на 18 лет брака и пятерых детей.

Актриса воспитывает пятерых детей Фото: Instagram torispelling

"Дошло до того, что детям стало хуже видеть нас вместе. Мы больше не могли скрывать, что происходило, ссоры. Он был наркоманом, переживавшим многое, и многое из этого вымещалось на мне", – заявила она.

В то время Дин попал в психиатрическую клинику из-за суицидальных мыслей после того, как СМИ рассказали о его измене жене в 2013 году. Когда она сказала детям, что их отец уехал на некоторое время для "исцеления", Финн, сын актеров, спросил, было ли это "из-за его проблем с гневом".

"Я надеюсь, что они сделают ему операцию и выведут его гнев", – выразил надежду мальчик.

Звезда реалити-шоу вспомнила, что она чувствовала в то время, когда ее дети были свидетелями алкоголизма отца и супружеских неурядиц их родителей:

"Мне не нравилось, какой я была, пытающейся воспитать сильных людей и просто терпящей и прощающей". Она подчеркнула, что хотела сохранить семью для детей, пока Хэтти не поделилась другой точкой зрения, предупредив мать, что "боится" вести с ней этот судьбоносный разговор.

"Желание детей, просто постоянное желание, чтобы их родители были вместе, я думаю, помешало мне принять лучшее решение для них, чем то, что они видели между двумя партнерами", – откровенничает Спеллинг.

На развод она подала в марте 2024 года, указав в качестве причины разрыва "непримиримые разногласия". Официальная дата расставания – 17 июня 2023 года. У пары, кроме 13-летней Хэтти, еще четверо общих детей – 18-летний Лиам, 16-летняя Стелла, 12-летний Финн и восьмилетний Бо.

Старшему сыну Спеллинг, Лиаму, – 18 лет

Отношения с Макдермоттом Тори начала, когда они оба были в предыдущих браках. Родители актрисы были очень не в восторге от ее выбора, а мать Тори даже обвинила дочь в том, что та довела до смерти своего отца, медиамагната Аарона Спеллинга.

Ранее Фокус писал, что Тори Спеллинг оставила жуткий бардак в доме, который снимала вместе с пятью детьми.