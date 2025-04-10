Зірку "Білосніжки" помітили в Нью-Йорку із собакою і наклейкою на лобі (фото)

23-річну акторку Рейчел Зеглер, яка після епічного провалу "Білосніжки" майже зникла з інформаційного поля, помітили, коли вона вигулювала в Нью-Йорку свого собаку, золотистого дуделя на прізвисько Ленні.

Related video

Дівчина мала досить похмурий вигляд, пише OK Magazine.

Актриса одягла вільну джинсову куртку поверх синьої сорочки, пару великих сірих спортивних штанів і кросівки Adidas. Своє довге темне волосся вона зачесала назад, закріпивши його чорною широкою пов'язкою. Зеглер була без макіяжу, але на її лобі красувалася зелена зірка. Фанати припускають, що вона за допомогою такого пластиру сховала прищ.

Зараз Рейчел переживає непрості часи. Найанонсованіший мюзикл Disney з бюджетом у $270 млн зібрав загалом $225 млн і був холодно зустрінутий як критиками, так і глядачами. Велику роль зіграли скандали, які супроводжували екранізацію культового мультфільму 1937 року. Серед іншого, рецензенти чіплялися до гномів CGI і сучасних оновлень сюжету, які перетворили Білосніжку з казкової принцеси на майбутнього лідера феміністок.

Після зйомок Галь Гадот, яка грала Злу Королеву, і Зеглер посварилися через їхні різні погляди на Ізраїль. Гадот — колишній інструктор Армії оборони Ізраїлю та ізраїльтянка, тоді як Рейчел розпалила суперечки, написавши в Twitter "вільна Палестина" в серії постів, зроблених через 24 години після прем'єри першого трейлера "Білосніжки" минулого літа.

На тлі скандалів багатодітна акторка і зовсім постаралася дистанціюватися від юної колеги. Дійшло до того, що продюсер фільму Марк Платт вилетів з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, щоб попросити Зеглер бути обережнішою з використанням нею соціальних мереж. Це не допомогло. Після чого вона написала "до біса Дональда Трампа" в Instagram після його перемоги на виборах.

Рейчел також викликала суперечки після того, як вона накинулася на оригінал 1937 року — перший в історії повнометражний анімаційний фільм — назвавши персонажа принца "дивним" і заявивши, що він вирушає "переслідувати" Білосніжку в перших сценах фільму. У новій версії фільму персонаж був переписаний і замінений на бандита в стилі Робін Гуда.

Disney впродовж 15 років наполегливо дотримується стратегії ремейків з живими акторами, починаючи з ремейка "Аліси в країні чудес" режисера Тіма Бертона. Ранні римейки, такі, як "Книга джунглів" Джона Фавро, були і касовими, і обласкані критиками критиків, але ось новинки вже висміяли.

На тлі провалу "Білосніжки" студія призупинила роботу над екранізацією "Рапунцель".

Раніше Фокус писав, що зірка "Білосніжки" показала пророче фото.