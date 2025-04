Disney призупинив виробництво римейка "Рапунцель" після провалу "Білосніжки"

Після провалу мюзиклу "Білосніжка" і скандалів, що її супроводжували, студія Disney поставила на паузу роботу над ігровим музичним римейком анімаційного хіта 2010 року "Рапунцель".

Related video

Про це повідомляє The Holliwood Reporter.

Наразі невідомо, чи відновляться зйомки "Рапунцель", чи фільм буде творчо переосмислено.

Друга причина паузи в тому, що архітектори стратегії ігрових повнометражних фільмів Disney покинули керівні посади студії, і на їхнє місце прийшли інші люди. У лютому Дар'я Черчек була призначена главою ігрових театральних фільмів, підпорядковуючись Девіду Грінбауму, президенту Disney Live Action і 20th Century Studios, який змінив Шона Бейлі у 2024-му.

Мультфільм "Рапунцель" зібрав у прокаті $592,5 млн

Провал "Білосніжки" з бюджетом у $270 млн став повною несподіванкою для Disney. Фільм зібрав лише $69 млн у США і $145 млн у світі. Він від самого початку був охоплений суперечливими заголовками через кастинг і творчі рішення, а потім у прес-турі через пости в соціальних мережах зірки Рейчел Зеглер. Мюзикл не сподобався ні критикам, ні глядачам. Наразі у нього лише 50% відсотків на агрегаторі рецензій Metacritic.

З початку 2010-х років Disney приступив до стратегії ігрового кіно. Вона значною мірою спиралася на повернення до своєї бібліотеки і повторне використання своїх старих назв. Деякі з цих фільмів спрацювали дуже добре ("Красуня і чудовисько", "Аладдін", "Король Лев"), а інші — ні ("Дамбо", "Дракон Піта"). Нещодавно "Муфаса: Король Лев" Баррі Дженкінса повільно стартував, зібравши $35,4 млн доларів у домашньому прокаті, перш ніж набрати обертів і зібрати вражаючі $718 млн по всьому світу. До цього "Русалонька" заробила $570 млн.

У найближчі 15 місяців вийде ще два римейки з живими акторами, щоб зрозуміти запити аудиторії. І в кожного з них є проблиски, які дають Disney підстави вважати, що вони будуть успішними. "Ліло і Стіч", римейк анімаційного фільму 2002 року, виходить у кінотеатри 23 травня. Під час гри Суперкубка цього року ролик, де Стіч "розбиває" поле, зібрав 173,1 мільйона переглядів за 24 години, що зробило його найпопулярнішим роликом Disney у цифровому форматі. Трейлер також став другим за кількістю переглядів трейлером до фільму Disney Live-Action за весь час.

Відео зі Стічем на Супербоулі стало неймовірно популярним

Тимчасом, вихід фільму "Моана" Live-Action заплановано на 10 липня 2026 року. Він заснований на одному з найпопулярніших фільмів, що транслюються на Disney+, який перевищив 1,4 мільярда годин, що, за словами Disney, еквівалентно трансляції фільму більш ніж 735 мільйонів разів — або повторному відтворенню пісні "How Far I'll Go", номінованої на премію "Греммі" та "Оскар", упродовж більш ніж 50 000 років. Це сталося через кілька місяців після того, як анімаційний сиквел "Моана 2" зібрав мільярд доларів після прем'єри в листопаді і став третім найкасовішим фільмом 2024 року.

Раніше Фокус писав, якою вийшла найскандальніша "Білосніжка" в історії.