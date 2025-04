Disney приостановил производство римейка "Рапунцель" после провала "Белоснежки"

После провала мюзикла "Белоснежка" и сопровождающих ее скандалов студия Disney поставила на паузу работу над игровым музыкальным римейком анимационного хита 2010 года "Рапунцель".

Об этом сообщает The Holliwood Reporter.

На данный момент неизвестно, возобновятся ли съемки "Рапунцель", или фильм будет творчески переосмыслен.

Вторая причина паузы в том, что архитекторы стратегии игровых полнометражных фильмов Disney покинули руководящие должности студии, и на их место пришли другие люди. В феврале Дарья Черчек была назначена главой игровых театральных фильмов, подчиняясь Дэвиду Гринбауму, президенту Disney Live Action и 20th Century Studios, который сменил Шона Бейли в 2024-м.

Мультфильм "Рапунцель" собрал в прокате $592,5 млн

Провал "Белоснежки" с бюджетом в $270 млн стал полной неожиданностью для Disney. Фильм собрал всего $69 млн в США и $145 млн в мире. Он с самого начала был охвачен противоречивыми заголовками из-за кастинга и творческих решений, а затем в пресс-туре из-за постов в социальных сетях звезды Рэйчел Зеглер. Мюзикл не понравился ни критикам, ни зрителям. В настоящее время у него всего 50% процентов на агрегаторе рецензий Metacritic.

С начала 2010-х годов Disney приступил к стратегии игрового кино. Она в значительной степени опиралась на возвращение к своей библиотеке и повторное использование своих старых названий. Некоторые из этих фильмов сработали очень хорошо ("Красавица и чудовище", "Аладдин", "Король Лев"), а другие – нет ("Дамбо", "Дракон Пита"). Недавно "Муфаса: Король Лев" Барри Дженкинса медленно стартовал, собрав $35,4 млн долларов в домашнем прокате, прежде чем набрать обороты и собрать впечатляющие $718 млн по всему миру. До этого "Русалочка" заработала $570 млн.

В ближайшие 15 месяцев выйдет еще два римейка с живыми актерами, чтобы понять запросы аудитории. И у каждого из них есть проблески, которые дают Disney основания полагать, что они будут успешными. "Лило и Стич", ремейк анимационного фильма 2002 года, выходит в кинотеатры 23 мая. Во время игры Суперкубка этого года ролик, где Стич "разбивает" поле, собрал 173,1 миллиона просмотров за 24 часа, что сделало его самым просматриваемым роликом Disney в цифровом формате. Трейлер также стал вторым по количеству просмотров трейлером к фильму Disney Live-Action за все время.

Видео со Стичем на Супербоуле стало невероятно популярным

Между тем, выход фильма "Моана" Live-Action запланирован на 10 июля 2026 года. Он основан на одном из самых популярных фильмов, транслируемых на Disney+, превысившим 1,4 миллиарда часов, что, по словам Disney, эквивалентно трансляции фильма более 735 миллионов раз — или повторному воспроизведению песни "How Far I’ll Go", номинированной на премию "Грэмми" и "Оскар", на протяжении более 50 000 лет. Это произошло через несколько месяцев после того, как анимационный сиквел "Моана 2" собрал миллиард долларов после премьеры в ноябре и стал третьим самым кассовым фильмом 2024 года.

