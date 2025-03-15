Скандал вокруг "Белоснежки" заставил Галь Гадот держаться подальше от Рэйчел Зеглер

По словам инсайдеров, Галь Гадот не нравится драма вокруг фильма, а также критика классической истории ее коллегой Рэйчел Зеглер.

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21 марта состоится премьера римейка "Белоснежки" от Disney. Еще до выхода на большие экраны амбициозный проект оскандалился из-за исполнительницы главной роли, 23-летней Рэйчел Зеглер, которая своей активностью доставляет студии немало проблем. Теперь стало известно, что 39-летняя Галь Гадот, сыгравшая в мюзикле злую королеву, решила дистанцироваться от коллеги, пишет People.

По словам источника, у Зеглер "нет ничего общего с Галь Гадот, мамой четверых детей".

"Кроме того, их политические взгляды различаются, что усиливает напряжение", – подчеркнул инсайдер. Родившаяся в Израиле Гадот, которая служила в Армии обороны Израиля, выступала за освобождение израильских заложников, в то время как Зеглер выразила поддержку Палестине в социальных сетях на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.

Представители актрис не ответили на просьбы журналистов прокомментировать эти утверждения.

Трейлер фильма "Белоснежка" 2025

15 марта премьера "Белоснежки" состоится в театре El Capitan в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что она будет максимально сокращена и без традиционно большого количества людей на красной дорожке. В прошлом Зеглер и Гадот появлялись на нескольких мероприятиях для продвижения фильма, в том числе на выставке Disney's D23 Expo в 2022 году и на недавней церемонии вручения премии "Оскар", где они вместе вышли на сцену, чтобы представить номинацию на лучшие визуальные эффекты.

Звезда "Чудо-женщины" не присутствовала на европейской премьере "Белоснежки" в Испании 12 марта, которая также была куда более скромной, чем изначально предполагалось для фильма такого уровня и такого бюджета ($209 млн).

Рэйчел Зеглер на премьере "Белоснежки" в Испании

Человек, знакомый с ситуацией, заверил, что Гадот "никогда не должна была быть в Испании" и вместо этого вела пресс-конференцию в Нью-Йорке.

"Галь раздражает драма в фильме. Ей нравилось сниматься. У нее все было хорошо с Рейчел, но они не друзья. У них нет ничего общего… Они вместе работали, и все", – заявил третий информатор.

После объявления о кастинге в 2021 году Зеглер столкнулась с расистской реакцией пользователей социальных сетей из-за того, что на роль принцессы Disney была выбрана женщина латиноамериканского происхождения. Зеглер имеет колумбийские и польские корни. Она также попала в заголовки, когда сказала в интервью, что новый фильм осовременит "Белоснежку", а оригинал "устарел". Такие комментарии не нравятся Гадот. Галь наоборот привержена оригинальной истории.

"Позиция Галь такова, что вы не должны критиковать и устраивать драму для проекта, на который вы подписались. Она просто этого не понимает", – цитирует издание свой источник.

Ранее Фокус писал, что ограничение премьерных мероприятий было анонсировано в Великобритании.