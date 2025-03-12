Очень скромная премьера: студия Disney отреагировала на скандал вокруг новой "Белоснежки"

На красной дорожке в день премьеры фильма не будет десятков представителей СМИ, которых Disney обычно приглашает для интервьюирования актеров и создателей.

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Премьера музыкального фэнтезийного фильма "Белоснежка", снятого Марком Уэббом, претерпит некоторые изменения из-за скандала, который разгорелся вокруг проекта еще до его выхода. В частности, студия Disney решила минимизировать премьерные мероприятия в виде красных дорожек и общения с прессой, пишет Variety. И это – несмотря на бюджет картины в $270 миллионов.

По информации издания, хотя исполнительницы главных ролей – 23-летняя Рэйчел Зеглер и 39-летняя Галь Гадот – посетят предварительную вечеринку и показ в театре El Capitan в Лос-Анджелесе 15 марта, "освещение будет ограничено фотографами и съемочной группой". Ранее ограничение премьерных мероприятий было анонсировано в Великобритании.

В то время как большинство премьер приглашают десятки СМИ для освещения события и интервьюирования актеров, в этом случае студия решила нарушить традицию. Выбор был сделан на фоне критики и опасений, что римейк отдал приоритет повестке дня над подлинным повествованием.

После того как на роль Белоснежки была выбрана испаноязычная актриса Зеглер, поклонники Disney отметили отклонения от классической сказки, от отказа от традиционного романтического сюжета из-за его "сексизма" до переосмысления семи гномов как разнообразной группы "волшебных существ" всех возрастов, полов и рас.

"Disney уже предвидит анти-просветительскую реакцию на Белоснежку и сократила график работы со СМИ до нескольких строго контролируемых пресс-мероприятий. Вот почему они предприняли крайне необычный шаг, не устраивая премьеру фильма в Лондоне, и сводят к минимуму количество вопросов прессы, которые можно будет задать Рэйчел Зеглер", – рассказал инсайдер.

Зеглер также раскритиковала оригинальный анимационный фильм Дэвида Хэнда 1937 года как "крайне устаревший, когда дело доходит до идей о женщинах, занимающих руководящие должности, и о том, для чего женщина подходит в этом мире".

"Оригинальный мультфильм вышел в 1937 году, и это очевидно. Большое внимание уделяется ее истории любви с парнем, который буквально преследует ее. Странно. Поэтому в этот раз мы этого не сделали. У нас другой подход к тому, что, я уверена, многие посчитают историей любви только потому, что мы взяли парня на роль в фильме. Все сцены Эндрю могут быть вырезаны, кто знает? Это Голливуд, детка!" — пошутила она в интервью 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что репутация Зеглер как "неконтролируемой" чуть не привела ее к отстранению от роли Белоснежки. Из-за ее резких взглядов некоторые зрители поклялись бойкотировать фильм.

После того как Рэйчел победила в касте роль Марии Васкес в экранизации "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга 2021 года, обойдя 30 тысяч других претенденток, она часто подвергалась критике.

Ее выбор на роль Белоснежки в римейке Disney 2025 года классического анимационного фильма "Белоснежка и семь гномов" вызвал негативную реакцию, а также троллинг ее радикально-левых взглядов на политику.

Disney также подверглась критике после того, как студия объявила, что "волшебные существа" заменят семь гномов, чтобы "избежать укрепления стереотипов", а актер "Игры престолов" Питер Динклэйдж раскритиковал фильм в прошлом году.

"Я был немного ошеломлен, когда они [Disney] с гордостью выбрали латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, но вы все еще рассказываете историю Белоснежки и семи гномов. Для меня это не имеет смысла. Вы прогрессивны в одном отношении, но вы все еще делаете эту чертовски задом наперед историю о семи гномах, живущих вместе в пещере, что, черт возьми, вы делаете, чувак? Я ничего не сделал, чтобы продвинуть дело со своей трибуны? Думаю, я недостаточно громок", – заявил актер в подкасте WTF Марка Марона.

Обеспокоенность Динклэйджа разделяют некоторые благотворительные организации, включая Ассоциацию ограниченного роста в Великобритании.

"Я полностью разделяю разочарование и раздражение Питера Динклэйджа в отношении Disney из-за ремейка "Белоснежки", — сказала Ронда Катмор, член ассоциации.

В конце концов, вместо того, чтобы пригласить в картину актеров с карликовостью, создатели мюзикла заменили их героями, созданными с помощью компьютерной графики.

Гномы былыи созданы с помощью компьютерной графики Фото: Disney

Показ картины стартует с 21 марта.

Ранее Фокус писал, чем завершилась история "Белоснежки из Флориды".