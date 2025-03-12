Дуже скромна прем'єра: студія Disney відреагувала на скандал навколо нової "Білосніжки"

На червоній доріжці в день прем'єри фільму не буде десятків представників ЗМІ, яких Disney зазвичай запрошує для інтерв'ювання акторів і творців.

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Прем'єра музичного фентезійного фільму "Білосніжка", знятого Марком Веббом, зазнає певних змін через скандал, який розгорівся навколо проекту ще до його виходу. Зокрема, студія Disney вирішила мінімізувати прем'єрні заходи у вигляді червоних доріжок і спілкування з пресою, пише Variety. І це — попри бюджет картини у $270 мільйонів.

За інформацією видання, хоча виконавиці головних ролей – 23-річна Рейчел Зеглер і 39-річна Галь Гадот – відвідають попередню вечірку і показ у театрі El Capitan у Лос-Анджелесі 15 березня, "освітлення буде обмежене фотографами і знімальною групою". Раніше обмеження прем'єрних заходів було анонсовано у Великій Британії.

Тоді як більшість прем'єр запрошують десятки ЗМІ для висвітлення події та інтерв'ювання акторів, у цьому разі студія вирішила порушити традицію. Вибір було зроблено на тлі критики і побоювань, що римейк віддав пріоритет порядку денному над справжньою розповіддю.

Після того, як на роль Білосніжки обрали іспаномовну акторку Зеглер, шанувальники Disney відзначили відхилення від класичної казки, від відмови від традиційного романтичного сюжету через його "сексизм" до переосмислення семи гномів як різноманітної групи "чарівних істот" різного віку, статі та рас.

"Disney вже передбачає анти-просвітницьку реакцію на Білосніжку і скоротила графік роботи зі ЗМІ до кількох суворо контрольованих прес-заходів. Ось чому вони зробили вкрай незвичайний крок, не влаштовуючи прем'єри фільму в Лондоні, і зводять до мінімуму кількість запитань преси, які можна буде поставити Рейчел Зеглер", — розповів інсайдер.

Зеглер також розкритикувала оригінальний анімаційний фільм Девіда Генда 1937 року як "вкрай застарілий, коли справа доходить до ідей про жінок, які обіймають керівні посади, і про те, для чого жінка підходить у цьому світі".

"Оригінальний мультфільм вийшов 1937 року, і це очевидно. Велика увага приділяється її історії кохання з хлопцем, який буквально переслідує її. Дивно. Тому цього разу ми цього не зробили. У нас інший підхід до того, що, я впевнена, багато хто вважатиме історією кохання тільки тому, що ми взяли хлопця на роль у фільмі. Усі сцени Ендрю можуть бути вирізані, хто знає? Це Голлівуд, дитинко!" – пожартувала вона в інтерв'ю 2023 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що репутація Зеглер як "неконтрольованої" ледве не призвела до її відсторонення від ролі Білосніжки. Через її різкі погляди деякі глядачі поклялися бойкотувати фільм.

Після того, як Рейчел перемогла в касті на роль Марії Васкес в екранізації "Вестсайдської історії" Стівена Спілберга 2021 року, обійшовши 30 тисяч інших претенденток, її часто піддавали критиці.

Її вибір на роль Білосніжки в римейку Disney 2025 року класичного анімаційного фільму "Білосніжка і сім гномів" викликав негативну реакцію, а також тролінг її радикально-лівих поглядів на політику.

Disney також зазнала критики після того, як студія оголосила, що "чарівні істоти" замінять сім гномів, щоб "уникнути зміцнення стереотипів", а актор "Гри престолів" Пітер Дінклейдж розкритикував фільм минулого року.

"Я був трохи приголомшений, коли вони [Disney] з гордістю вибрали латиноамериканську акторку на роль Білосніжки, але ви все ще розповідаєте історію Білосніжки і семи гномів. Для мене це не має сенсу. Ви прогресивні в одному аспекті, але ви все ще робите цю до біса задом наперед історію про сімох гномів, що живуть разом у печері, що, чорт забирай, ви робите, чувак? Я нічого не зробив, щоб просунути справу зі своєї трибуни? Думаю, я недостатньо гучний", – заявив актор у подкасті WTF Марка Марона.

Занепокоєння Дінклейджа поділяють деякі благодійні організації, включно з Асоціацією обмеженого зростання у Великій Британії.

"Я повністю поділяю розчарування і роздратування Пітера Дінклейджа щодо Disney через рімейк "Білосніжки", – сказала Ронда Катмор, членкиня асоціації.

Зрештою, замість того, щоб запросити в картину акторів з карликовістю, творці мюзиклу замінили їх героями, створеними за допомогою комп'ютерної графіки.

Гноми були створені за допомогою комп'ютерної графіки Фото: Disney

Показ картини стартує з 21 березня.

Раніше Фокус писав, чим завершилася історія "Білосніжки з Флориди".