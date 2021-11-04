Галь Гадот зіграє злу королеву-мачуху в "Білосніжці"

Роль Білосніжки вже дісталася співачці Рейчел Зеглер.

Ізраїльська акторка та модель Галь Гадот зіграє роль злої королеви-мачухи у фільмі "Білосніжка" від Disney. Про це пише Deadline.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Фільм стане адаптацією класичного однойменного мультфільму студії 1937 року. За цей мультфільм Волт Дісней отримав один великий "Оскар" і сім маленьких, а сам фільм став справжньою сенсацією. На його виробництво витратили понад мільйон доларів — величезна сума на той час. А для Білосніжки позувала танцівниця Марджорі Белчер. Голос їй подарувала Адріана Казелотті з родини оперних виконавців. Злу королеву-мачуху озвучила театральна акторка Люсіль Ла Верн.

Роль Білосніжки у новому фільмі виконає американська співачка Рейчел Зеглер, яка вже знялася у "Вестсайдській історії" Стівена Спілберга. Режисером картини призначений Марк Вебб ("500 днів літа", дилогія "Нова Людина-павук", "Обдарована"), який уже заявив, що Рейчел має чудовий голос.

[ + – ] Рейчел Зеглер — акторка, яка зіграє Білосніжку Фото: Instagram rachelzegler [ + – ] Рейчел Зеглер — акторка, яка зіграє Білосніжку Фото: Instagram rachelzegler

Очікується, що виробництво стартує у 2022 році.

Раніше казку про Білосніжку вже неодноразово екранізували, так, у кіноадаптації Тарсема Сінгха роль Білосніжки виконала Лілі Коллінз, а злу мачуху зіграла Джулія Робертс, також роль королеви, яка так ревниво ставилася до суперниць і хотіла залишитися найкрасивішою, зіграла Сігурні Вівер, Міранда Річардсон і Шарліз Терон.