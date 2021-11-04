Галь Гадот сыграет злую королеву-мачеху в "Белоснежке"

Роль Белоснежки уже досталась певице Рэйчел Зеглер

Израильская актриса и модель Галь Гадот исполнит роль злой королевы-мачехи в фильме "Белоснежка" от Disney. Об этом пишет Deadline.

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Фильм станет адаптацией классического одноименного мультфильма студии 1937 года. За этот мультфильм Уолт Дисней получил один большой "Оскар" и семь маленьких, а сам фильм стал настоящей сенсацией. На его производство ушло более миллиона долларов – огромная сумма по тем временам. А для Белоснежки позировала танцовщица Марджори Белчер. Голос ей подарила Адриана Казелотти из семьи оперных исполнителей. Злую королеву-мачеху озвучила театральная актриса Люсиль Ла Верн.

Роль Белоснежки в новом фильме исполнит американская певица Рэйчел Зеглер, которая уже снялась в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Режиссером картины назначен Марк Уэбб ("500 дней лета", дилогия "Новый Человек-паук", "Одаренная"), который уже заявил, что Рэйчел обладает чудесным голосом.

[ + – ] Рэйчел Зеглер - актриса, которая сыграет Белоснежку Фото: Instagram rachelzegler [ + – ] Рэйчел Зеглер - актриса, которая сыграет Белоснежку Фото: Instagram rachelzegler

Ожидается, что производство стартует в 2022 году.

Ранее сказку о Белоснежке уже неоднократно экранизировали, так, в киноадаптации Тарсема Сингха роль Белоснежки исполнила Лили Коллинз, а злую мачеху сыграла Джулия Робертс, также роль королевы, которая так ревниво относилась к соперницам и хотела остаться самой красивой на свете, в разное время играли Сигурни Уивер, Миранда Ричардсон и Шарлиз Терон.