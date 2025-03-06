Скандал із "Білосніжкою": прем'єру казки скасовують через нову політику Білого дому

Поки прем'єру скасовують тільки у Великій Британії, але один із найочікуваніших фільмів 2025 року тепер не відповідає порядку денному Дональда Трампа.

Related video

Компанія Disney відмовилася від планів прем'єри "Білосніжки" у Великій Британії, намагаючись уникнути негативної реакції на спірну адаптацію. "Білосніжка" — один із найочікуваніших і найдорожчих фільмів 2025 року. Але боси Disney відмовляються влаштовувати зіркову прем'єру фільму у Великій Британії через побоювання негативної реакції. Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Білосніжка"

Фільм уже критикують через те, що Білосніжку грає латиноамериканська акторка Рейчел Зеглер, а в назві не згадуються "сім гномів". Тож замість пишної прем'єри ремейка за майже 250 млн доларів, буде лише кілька жорстко контрольованих прес-заходів.

Інсайдер повідомив: "Disney вже передбачають негативну реакцію з боку анти-просвітителів на "Білосніжку" і скоротили графік зустрічей зі ЗМІ. Вони зробили вельми незвичайний крок — не проводити прем'єру фільму в Лондоні та звести до мінімуму кількість запитань преси, які отримує Рейчел Зеглер".

Рішення ухвалили після того, як актрису Рейчел Зеглер, яка виконала роль Білосніжки, назвали "ходячою піар-катастрофою для Disney" через суперечливі коментарі про свою роль.

Рейчел Зеглер Фото: Instagram rachelzegler

В інтерв'ю 2022 року Зеглер назвала оригінальний фільм "застарілим" і розкритикувала такі моменти, як стосунки Білосніжки з Принцом Чармінгом, назвавши його "хлопцем, який буквально переслідує її".

У більш ранньому інтерв'ю Зеглер також розкритикувала "проблемне" зображення Disney принцес і жінок, які обіймають керівні посади, зазначивши при цьому, що оригінальний мультфільм 1937 року лякав її в дитинстві.

Крім її коментарів, роль Рейчел Зеглер у ролі Білосніжки викликала нові суперечки у світлі нещодавніх зусиль Disney зі створення більш репрезентативних у культурному плані історій.

Зеглер, яка є наполовину колумбійкою, наполовину полькою, деякі критики визнали не найкращою кандидатурою на роль Білосніжки, бо цей персонаж родом із Німеччини. А антиізраїльські та пропалестинські активісти закликали бойкотувати фільм через те, що Disney обрала ізраїльську актрису Галь Гадот на роль злої королеви.

Галь Гадот Фото: Getty Images

Зіткнення були і під час прес-турів, оскільки Зеглер рекламувала новий трейлер фільму з тегом "звільнимо Палестину". А Галь Гадот підтримувала свою батьківщину Ізраїль. І нарешті казку критикували за велику кількість комп'ютерної графіки.

Розчарований був і Девід Генд, чий батько працював над оригінальним мультфільмом разом із Волтом Діснеєм. Генд сказав, що дует "перевернувся б у трунах", побачивши ремейк.

Волт Дісней у Діснейленді Фото: Getty Images

Однак поки що прем'єру в США не скасували. Вона відбудеться 21 березня 2025 року. Але поки невідомо, наскільки шикарною вона буде.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що компанія Disney — один із флагманів просування інклюзивності в секторі культури оголосив про відмову від політики різноманітності на користь пошуку талантів. "Компанія Disney закриває ініціативу, яка розповідала історії "непредставлених" категорій людей, включно з ЛГБТ".

Ці зміни пов'язують із поверненням у Білий дім президента США Дональда Трампа, який проводить кампанію проти подібних ініціатив. Президент Трамп видав указ, що приписує розслідування імовірно незаконної політики DEI на предмет порушення федеральних законів про громадянські права.