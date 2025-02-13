Disney відмовиться від інклюзивності після указів Трампа

Компанія Disney відмовляється від політики різноманітності, рівності та інклюзивності. І закриває ініціативу, яка розповідала історії "непредставлених" категорій людей, включно з ЛГБТ.

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Компанія Walt Disney почала згортати деякі ініціативи в галузі політики щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI). Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

З початку фінансового року "Дісней" відмовиться від фактора розмаїття, що впливає на винагороду керівників, замінивши його на інший, який має бути більш орієнтований на внесок у комерційний успіх Disney.

У своєму останньому звіті для регулювальних органів Disney прибрав згадки ініціативи Reimagine Tomorrow (Переосмислити завтрашній день), запущеної у 2021 році для підтримки груп людей з низькою репрезентацією. Компанія також не згадала програми професійного розвитку та стипендії для таких співробітників, зазначивши наявну ініціативу з працевлаштування військових ветеранів.

Disney також змінить попередження, яке автоматично показується перед відтворенням деяких старих фільмів, включно з "Пітером Пеном" і "Дамбо". Коригування відбудеться на стримінговому сервісі Disney+.

Раніше формулювання звучало так: "У фільмі містяться негативні образи та прояви неповаги до народів і культур".

Оновлене формулювання матиме такий вигляд: "Ця програма подана в оригінальному вигляді і може містити стереотипи або негативні образи".

Крім того, закривається ініціатива, в рамках якої розповідали історії "непредставлених" категорій людей, включно з ЛГБТ. Зміни були викладені в записці для співробітників, надісланій у вівторок директором з кадрів Сонею Коулман. Вони включають новий фактор "стратегії талантів", який оцінює, як лідери "підтримують цінності нашої компанії, включають різні точки зору для досягнення успіху в бізнесі та створюють середовище, в якому всі співробітники можуть процвітати".

Такі зміни пов'язують із поверненням у Білий дім президента США Дональда Трампа, який проводить кампанію проти подібних ініціатив. Президент Трамп видав указ, що приписує розслідування імовірно незаконної політики DEI на предмет порушення федеральних законів про громадянські права

За останні тижні від політики DEI відмовилися такі компанії, як Google, Deloitte, Walmart, Ford, Harley Davidson і Tractor Supply.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що має намір провести чистку серед генералітету, який підтримує ініціативи DEI. Він вважає, що DEI і критична расова теорія послаблюють армію, особливо у військових академіях, і планує прибрати будь-які програми, спрямовані на залучення і підтримку різноманітних груп, фокусуючи підготовку виключно для бойових дій.