Нова мітла Пентагону: Гегсет натякнув на чистку в лавах генералів і боротьбу з інклюзивністю

Новий міністр у жорсткій формі відгукнувся про ініціативи колишніх чиновників Пентагону щодо просування розмаїття, рівності та інклюзивності, оскільки вони, на думку Хегсета, послаблюють американську армію.

Обраний президент Дональд Трамп призначив ведучого Fox News і ветерана Національної гвардії Піта Гегсета кандидатом на посаду міністра оборони США. У своєму останньому інтерв'ю Гегсет, не соромлячись міцних виразів, поділився думкою щодо ключових питань оборонної політики та розкритикував ініціативи з різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) в армії, роль жінок у бою і підхід до історичної спадщини в найменуваннях баз. Про це пише Breaking Defense.

Гегсет заявив, що має намір провести чистку серед генералітету, який підтримує ініціативи DEI, почавши з голови Об'єднаного комітету начальників штабів, генерала К. К. Брауна. Він вважає, що DEI і критична расова теорія послаблюють армію, особливо у військових академіях, і планує прибрати будь-які програми, спрямовані на залучення і підтримку різноманітних груп, фокусуючи підготовку виключно для бойових дій.

"Перш за все, має бути звільнений голова Об'єднаного комітету начальників штабів, і... очевидно, ви збираєтеся призначити нового міністра оборони. Але будь-який генерал, який був замішаний — генерал, адмірал, хто завгодно — ... у будь-якому з цього лайна, яке спливло через DEI, має піти", — сказав він.

Коли мова зайшла про жінок у бойових підрозділах, Гегсет заявив, що підтримує жінок у ролі, наприклад, льотчиків. Однак, за його словами, жінкам не місце на службі в підрозділах, де сила має першорядне значення, таких як піхота й артилерія. Крім того, майбутній міністр підкреслив, що змішані бойові підрозділи можуть знижувати боєздатність через складнощі у взаєминах.

Гегсет також висловив підтримку ідеї повернути історичні імена базам, які були перейменовані у 2023 році. Точніше новий міністр виступив проти перейменування баз, які були названі на честь генералів Конфедерації. Він назвав цю ініціативу "саморуйнівною" і вважає, що перейменування внесло розкол у лавах військовослужбовців.

Автори матеріалу зазначили, що ці заяви нового кандидата на вищу посаду в Пентагоні спричинили дискусії серед військових і цивільних аналітиків про можливі зміни в оборонній політиці США.

Важливо

Справжній воїн Піт Гегсет: що чекати світу та Україні від нового очільника Пентагону від Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп створив для мільярдерів Ілона Маска і Вівека Рамасвамі спеціальний департамент, який працюватиме "поза урядом" і проводитиме "великомасштабні структурні реформи".