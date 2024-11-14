Новая метла Пентагона: Хегсет намекнул на чистку в рядах генералов и борьбу с инклюзивностью

Новый министр в жесткой форме отозвался об инициативах прежних чиновников Пентагона по продвижению разнообразия, равенства и инклюзивности, поскольку они, по мнению Хегсета, ослабляют американскую армию.

Избранный президент Дональд Трамп назначил ведущего Fox News и ветерана Национальной гвардии Пита Хегсета кандидатом на пост министра обороны США. В своем последнем интервью Хегсет, не стесняясь в крепких выражениях, поделился мнением по ключевым вопросам оборонной политики и раскритиковал инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) в армии, роль женщин в бою и подход к историческому наследию в наименованиях баз. Об этом пишет Breaking Defense.

Хегсет заявил, что намерен провести чистку среди генералитета, который поддерживает инициативы DEI, начав с председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала К. К. Брауна. Он считает, что DEI и критическая расовая теория ослабляют армию, особенно в военных академиях, и планирует убрать любые программы, направленные на привлечение и поддержку разнообразных групп, фокусируя подготовку исключительно для боевых действий.

"Прежде всего, должен быть уволен председатель Объединенного комитета начальников штабов, и… очевидно, вы собираетесь назначить нового министра обороны. Но любой генерал, который был замешан — генерал, адмирал, кто угодно — … в любом из этого дерьма, всплывшего из-за DEI, должен уйти", — сказал он.

Когда речь зашла о женщинах в боевых подразделениях, Хегсет заявил, что поддерживает женщин в роли, например, летчиков. Однако, по его словам, женщинам не место на службе в подразделениях, где сила имеет первостепенное значение, таких как пехота и артиллерия. Кроме того, будущий министр подчеркнул, что смешанные боевые подразделения могут снижать боеспособность из-за сложностей во взаимоотношениях.

Хегсет также выразил поддержку идее вернуть исторические имена базам, которые были переименованы в 2023 году. Точнее новый министр выступил против переименования баз, которые были названы в честь генералов Конфедерации. Он назвал эту инициативу "саморазрушительной" и считает, что переименование внесло раскол в рядах военнослужащих.

Авторы материала отметили, что эти заявления нового кандидата на высший пост в Пентагоне вызвали дискуссии среди военных и гражданских аналитиков о возможных изменениях в оборонной политике США.

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