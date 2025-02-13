Disney откажется от инклюзивности после указов Трампа

Компания Disney отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности. И закрывает инициативу, которая рассказывала истории "непредставленных" категорий людей, включая ЛГБТ.

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Компания Walt Disney начала сворачивать некоторые инициативы в области политики по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

С начала финансового года "Дисней" откажется от фактора разнообразия, воздействующего на вознаграждение руководителей, заменив его на другой, который должен быть более ориентирован на вклад в коммерческий успех Disney.

В своем последнем отчете для регулирующих органов Disney убрал упоминания инициативы Reimagine Tomorrow (Переосмыслить завтрашний день), запущенной в 2021 году для поддержки групп людей с низкой репрезентацией. Компания также не упомянула программы профессионального развития и стипендии для таких сотрудников, отметив существующую инициативу по трудоустройству военных ветеранов.

Disney также изменит предупреждение, которое автоматически показывается перед воспроизведением некоторых старых фильмов, включая "Питер Пэн" и "Дамбо". Корректировка произойдет на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее формулировка звучала так: "В фильме содержатся негативные образы и проявления неуважения к народам и культурам".

Обновленная формулировка будет выглядеть так: "Эта программа представлена ​​в оригинальном виде и может содержать стереотипы или отрицательные образы".

Кроме того, закрывается инициатива, в рамках которой рассказывали истории "непредставленных" категорий людей, включая ЛГБТ. Изменения были изложены в записке для сотрудников, отправленной во вторник директором по кадрам Соней Коулман. Они включают новый фактор "стратегии талантов", который оценивает, как лидеры "поддерживают ценности нашей компании, включают различные точки зрения для достижения успеха в бизнесе и создают среду, в которой все сотрудники могут процветать".

Такие изменения связывают с возвращением в Белый дом президента США Дональда Трампа, проводящего кампанию против подобных инициатив. Президент Трамп издал указ, предписывающий расследование предположительно незаконной политики DEI на предмет нарушения федеральных законов о гражданских правах

За последние недели от политики DEI отказались такие компании, как Google, Deloitte, Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что намерен провести чистку среди генералитета, который поддерживает инициативы DEI. Он считает, что DEI и критическая расовая теория ослабляют армию, особенно в военных академиях, и планирует убрать любые программы, направленные на привлечение и поддержку разнообразных групп, фокусируя подготовку исключительно для боевых действий.