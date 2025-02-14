Гудбай, позитивна дискримінація. Як світ проживе без чорношкірих русалоньок і небінарних фей

Related video

Отже, напередодні компанія Disney — один із флагманів просування інклюзивності в секторі культури — оголосила про відмову від політики різноманітності на користь пошуку талантів. "Компанія Disney закриває ініціативу, яка розповідала історії "непредставлених" категорій людей, включно з ЛГБТ", — повідомляє The Hollywood Reporter.

Disney також змінить попередження, яке автоматично показується перед відтворенням деяких старих фільмів, включно з "Пітером Пеном" і "Дамбо". Коригування відбудеться на стримінговому сервісі Disney+.

Повідомили про це якось просто так, ніби й не було 2020-го року, коли тези про позитивну дискримінацію на користь "представників розмаїття" лунали з кожної праски. Звісно, про "важливість різноманітності" говорили й раніше, але двадцятий став роком "тріумфу рівності".

До слова, раніше порядок денний урізноманітнення тихесенько "злили" найбільші компанії США і зробили це без гучних заяв, обмежившись внутрішніми постановами. Так, від політики інклюзивності з початку 2025 і до кінця 2024 року відмовилися Target, Walmart, Pepsi, McDonald's, Google та інші.

Ці зміни пов'язують із поверненням у Білий дім президента США Дональда Трампа, який проводить кампанію проти подібних ініціатив. Президент Трамп видав указ, що приписує розслідування імовірно незаконної політики DEI на предмет порушення федеральних законів про громадянські права.

Відчувається, що занадто багато складних слів і мало розуміння по суті. Зрозуміти б, про що це все?

У разі, якщо ви не особливо цікавилися, як у житті ваших дітей з'явилися чорношкіра русалонька Аріель і гендерно-нейтральна фея з діснеївської "Попелюшки" 2021 року (Біллі Портер).

А ще, чому другу дружину Генріха VIII грає чорношкіра актриса, втім, як і королеву в серіалі "Бріджертони"? Як вийшло, що в ролі доктора Ватсона виступає китаянка Люсі Лью, а глядачі серіалу "Чорнобиль" переживають, що в проекті "відсутні чорні"? Чому хрещеного в "Лускунчику" грає Морган Фріман? Та й узагалі, численні інші "чому", що викликають подив і не знаходять відповідей останні років так десять...

Так ось — це все політика інклюзивності та різноманітності, що само собою включила позитивну дискримінацію "вирівнювання" і значно скоротила соціальні можливості для білих людей класичної сексуальної орієнтації та гендерної приналежності в усьому світі. Ну, або щонайменше, в тій частині світу, де все ще є білі люди з класичною гендерною приналежністю.

Ну що ж, схоже, ми стаємо свідками того, як машина часу відмотує події назад після зміни адміністрації Білого дому, чия позиція на адресу інклюзивності — більш ніж непримиренна. Схоже, незабаром на екрани повернуться звичні герої класичних творів і, можливо, ми більше не прочитаємо новину про те, що "Джеймса Бонда може зіграти жінка". Але тепер уже важко собі уявити, як же світ зможе жити без небінарних фей.