Гудбай, позитивная дискриминация. Как мир проживет без чернокожих русалочек и небинарных фей

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Итак, накануне компания Disney — один из флагманов продвижения инклюзивности в секторе культуры объявил об отказе от политики разнообразия в пользу поиска талантов. "Компания Disney закрывает инициативу, которая рассказывала истории "непредставленных" категорий людей, включая ЛГБТ", — сообщает The Hollywood Reporter.

Disney также изменит предупреждение, которое автоматически показывается перед воспроизведением некоторых старых фильмов, включая "Питер Пэн" и "Дамбо". Корректировка произойдет на стриминговом сервисе Disney+.

Сообщили об этом как-то просто так, будто и не было 2020-го года, когда тезисы о позитивной дискриминации в пользу "представителей разнообразия" звучали из каждого утюга. Конечно, о "важности разнообразия" говорили и раньше, но двадцатый стал годом "триумфа равенства".

К слову, ранее повестку разнообразия тихонечко "слили" самые крупные компании США и сделали это без громких заявлений, ограничившись внутренними постановлениями. Так, от политики инклюзивности с начала 2025 и к концу 2024 года отказались Target, Walmart, Pepsi, McDonald's, Google и другие.

Эти изменения связывают с возвращением в Белый дом президента США Дональда Трампа, проводящего кампанию против подобных инициатив. Президент Трамп издал указ, предписывающий расследование предположительно незаконной политики DEI на предмет нарушения федеральных законов о гражданских правах.

Чувствуется, что слишком много сложных слов и мало понимания по сути. Понять бы, о чем это все?

В случае, если вы не особо интересовались, как в жизни ваших детей появились чернокожая русалочка Ариэль и гендерно-нейтральная фея из диснеевской "Золушки" 2021 года (Билли Портер).

А еще, почему вторую супругу Генриха VIII играет чернокожая актриса, впрочем, как и королеву в сериале "Бриджертоны"? Как получилось, что в роли доктора Ватсона выступает китаянка Люси Лью, а зрители сериала "Чернобыль" переживают что в проекте "отсутствуют черные"? Почему крестного в "Щелкунчике" играет Морган Фриман? Да и вообще, многочисленные другие "почему", вызывающие недоумение и не находящие ответов последние лет этак десять…

Так вот — это все политика инклюзивности и разнообразия, само собой включившая позитивную дискриминацию "выравнивания" и значительно сократившая социальные возможности для белых людей классической сексуальной ориентации и гендерной принадлежности во всем мире. Ну, или по меньшей мере, в той части мира, где все еще есть белые люди с классической гендерной принадлежностью.

Ну что же, похоже, мы становимся свидетелями того, как машина времени отматывает события вспять после смены администрации Белого дома, чья позиция в адрес инклюзивности — более чем непримиримая. Похоже, скоро на экраны вернуться привычные герои классических произведений и возможно, мы больше не прочитаем новость о том, что "Джеймса Бонда может сыграть женщина". Но теперь уже трудно себе представить, как же мир сможет жить без небинарных фей.