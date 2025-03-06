Скандал с "Белоснежкой": премьеру сказки отменяют из новой политики Белого дома

Пока премьеру отменяют только в Великобритании, но один из самых ожидаемых фильмов 2025 года теперь не соответствует повестке Дональда Трампа.

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Компания Disney отказалась от планов премьеры "Белоснежки" в Великобритании, пытаясь избежать негативной реакции на спорную адаптацию. "Белоснежка" — один из самых ожидаемых и дорогих фильмов 2025 года. Но боссы Disney отказываются устраивать звездную премьеру фильма в Великобритании из-за опасений негативной реакции. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Белоснежка"

Фильм уже критикуют из-за того, что Белоснежку играет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер , а в названии не упоминаются "семь гномов". Так что вместо пышной премьеры ремейка за почти 250 млн долларов, будет только несколько жестко контролируемых пресс-мероприятий.

Инсайдер сообщил: "Disney уже предвидят негативную реакцию со стороны анти-просветителей на "Белоснежку" и сократили график встреч со СМИ. Они предприняли весьма необычный шаг — не проводить премьеру фильма в Лондоне и свести к минимуму количество вопросов прессы, которые получает Рэйчел Зеглер".

Решение было принято после того, как актриса Рэйчел Зеглер, исполнившая роль Белоснежки, была названа "ходячей пиар-катастрофой для Disney" из-за противоречивых комментариев о своей роли.

Рейчел Зеглер Фото: Instagram rachelzegler

В интервью 2022 года Зеглер назвала оригинальный фильм "устаревшим" и раскритиковала такие моменты, как отношения Белоснежки с Принцем Чармингом, назвав его "парнем, который буквально преследует ее".

В более раннем интервью Зеглер также раскритиковала "проблемное" изображение Disney принцесс и женщин, занимающих руководящие должности, отметив при этом, что оригинальный мультфильм 1937 года пугал ее в детстве.

Помимо ее комментариев, роль Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки вызвала новые споры в свете недавних усилий Disney по созданию более репрезентативных в культурном отношении историй.

Зеглер, которая является наполовину колумбийкой, наполовину полькой, некоторыми критиками была признана не лучшей кандидатурой на роль Белоснежки, так как этот персонаж родом из Германии. А антиизраильские и пропалестинские активисты призвали бойкотировать фильм из-за того, что Disney выбрала израильскую актрису Галь Гадот на роль злой королевы.

Галь Гадот Фото: Getty Images

Столкновения были и во время пресс-туров, так как Зеглер рекламировала новый трейлер фильма с тегом "освободим Палестину". А Галь Гадот поддерживала свою родину Израиль. И наконец сказку критиковали за обилие компьютерной графики.

Разочарован был и Дэвид Хэнд, чей отец работал над оригинальным мультфильмом вместе с Уолтом Диснеем. Хэнд сказал, что дуэт "перевернулся бы в гробах", увидев ремейк.

Уолт Дисней в Диснейленде Фото: Getty Images

Однако пока премьеру в США не отменили. Она состоится 21 марта 2025 года. Но пока неизвестно, насколько шикарной она будет.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что компания Disney — один из флагманов продвижения инклюзивности в секторе культуры объявил об отказе от политики разнообразия в пользу поиска талантов. "Компания Disney закрывает инициативу, которая рассказывала истории "непредставленных" категорий людей, включая ЛГБТ".

Эти изменения связывают с возвращением в Белый дом президента США Дональда Трампа, проводящего кампанию против подобных инициатив. Президент Трамп издал указ, предписывающий расследование предположительно незаконной политики DEI на предмет нарушения федеральных законов о гражданских правах.