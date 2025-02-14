В США девочка впала в кому на 42 года: чем завершилась история "Белоснежки из Флориды" (видео)

Эдварду О'Бара, которая пробыла в коме 42 года, называли "Белоснежкой из Флориды", написали журналисты. За девочкой сначала ухаживала мать, потом сестра.

Related video

Американская школьница Эдварда О'Бара чувствовала себя нехорошо во время болезни, а когда ехала в больницу, то попросила мать никогда не оставлять ее одну. Мать выполнила просьбу дочери и ухаживала за ней до последних дней собственной жизни. Об истории девочки в коме рассказали на портале Unilad.

История Эдварды О'Бара — "Белоснежки из Флориды"

История о человеке в коме — жизнь Эдварды О'Бара

Журналисты рассказали об Эдварде О'Бара, американке, которая пролежала в коме 42 года. Ее называли "Белоснежкой из Флориды" из-за внешности и длительного пребывания без сознания. Жизнь девочки и ее семьи освещалась медиа. Позже репортажи собрали на тематическом YouTube-канале Kaye & Edwarda O'Bara.

Эдварда О'Бара почувствовала себя нехорошо в январе 1970 года. Все началось с того, что 16-летняя школьница заболела пневмонией. Кроме того, у нее диагностировали диабет и она принимала инсулин, рассказывается в статье. В 3-ий час. 3 января 1970 года она притворилась и почувствовала сильную боль и дрожь. Когда ребенка доставили в больницу, то она впала в кому. Журналисты привели последние слова девочки к матери — она попросила никогда не оставлять ее одну.

История о человеке в коме — Эдварде и КейО'Бара Фото: Скриншот

Мать и семья выполнили пожелания девочки. В течение лет они ухаживали за ней дома. Родственники кормили ее через зонд, мыли, переодевали, каждые два часа переворачивали, чтобы не было пролежней. Кроме того, ей читали книги и с ней разговаривали.

Как выяснилось, отец в таком режиме просуществовал шесть лет. Сначала он уволился с работы, потом имел сердечный приступ и умер в 1976. После этого уход полностью лег на мать — Кей О'Бара. В 2007 году она пожаловалась журналистам, что за лечение дочери задолжала американским медикам 200 тыс. долл. Издание Catolic Onlaine, которое об этом написало, не уточнило, смогла ли семья оплатить долг.

История о человеке в коме — матери Эдварды Кей О'Бара Фото: Скриншот

Мать умерла в 81 год в 2008. После этого за Эдвардой начала ухаживать сестра Колин. Именно Колин похоронила Эдварду, рассказали на портале Unilad. Женщина рассказала, что в последние секунды увидела улыбку сестры, которая пробыла в коме 42 года.

История о человеке в коме — Эдварде и Колин О'Бара Фото: Скриншот

"Вчера, ухаживая за Эдвардой, я заметила, что она смотрит прямо на меня и подарила мне самую большую улыбку, которую я когда-либо видела. Тогда она закрыла глаза и присоединилась к моей маме на небесах", — привели журналисты слова Колин.

Отметим, Фокус рассказывал историю о мужчине в коме, который пришел в себя, но восемь лет об этом никто не знал. О нем рассказало издание ZME Science. Как выяснилось, 12-летний Мартин потерял сознание и пробыл в таком состоянии следующие 12 лет. Впрочем, в бессознательном состоянии он пробыл только четыре года, а потом был в сознании, но не мог об этом сообщить.

Напоминаем, на портале Lad Bidle сообщили о пожарном, который пришел в себя после восьми лет в коме. Тем временем писательница Лорен Канадей поделилась опытом жизни после смерти.