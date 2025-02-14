В США девочка впала в кому на 42 года: чем завершилась история "Белоснежки из Флориды" (видео)
Эдварду О'Бара, которая пробыла в коме 42 года, называли "Белоснежкой из Флориды", написали журналисты. За девочкой сначала ухаживала мать, потом сестра.
Американская школьница Эдварда О'Бара чувствовала себя нехорошо во время болезни, а когда ехала в больницу, то попросила мать никогда не оставлять ее одну. Мать выполнила просьбу дочери и ухаживала за ней до последних дней собственной жизни. Об истории девочки в коме рассказали на портале Unilad.
История о человеке в коме — жизнь Эдварды О'Бара
Журналисты рассказали об Эдварде О'Бара, американке, которая пролежала в коме 42 года. Ее называли "Белоснежкой из Флориды" из-за внешности и длительного пребывания без сознания. Жизнь девочки и ее семьи освещалась медиа. Позже репортажи собрали на тематическом YouTube-канале Kaye & Edwarda O'Bara.
Эдварда О'Бара почувствовала себя нехорошо в январе 1970 года. Все началось с того, что 16-летняя школьница заболела пневмонией. Кроме того, у нее диагностировали диабет и она принимала инсулин, рассказывается в статье. В 3-ий час. 3 января 1970 года она притворилась и почувствовала сильную боль и дрожь. Когда ребенка доставили в больницу, то она впала в кому. Журналисты привели последние слова девочки к матери — она попросила никогда не оставлять ее одну.
Мать и семья выполнили пожелания девочки. В течение лет они ухаживали за ней дома. Родственники кормили ее через зонд, мыли, переодевали, каждые два часа переворачивали, чтобы не было пролежней. Кроме того, ей читали книги и с ней разговаривали.
Как выяснилось, отец в таком режиме просуществовал шесть лет. Сначала он уволился с работы, потом имел сердечный приступ и умер в 1976. После этого уход полностью лег на мать — Кей О'Бара. В 2007 году она пожаловалась журналистам, что за лечение дочери задолжала американским медикам 200 тыс. долл. Издание Catolic Onlaine, которое об этом написало, не уточнило, смогла ли семья оплатить долг.
Мать умерла в 81 год в 2008. После этого за Эдвардой начала ухаживать сестра Колин. Именно Колин похоронила Эдварду, рассказали на портале Unilad. Женщина рассказала, что в последние секунды увидела улыбку сестры, которая пробыла в коме 42 года.
"Вчера, ухаживая за Эдвардой, я заметила, что она смотрит прямо на меня и подарила мне самую большую улыбку, которую я когда-либо видела. Тогда она закрыла глаза и присоединилась к моей маме на небесах", — привели журналисты слова Колин.
Отметим, Фокус рассказывал историю о мужчине в коме, который пришел в себя, но восемь лет об этом никто не знал. О нем рассказало издание ZME Science. Как выяснилось, 12-летний Мартин потерял сознание и пробыл в таком состоянии следующие 12 лет. Впрочем, в бессознательном состоянии он пробыл только четыре года, а потом был в сознании, но не мог об этом сообщить.
Напоминаем, на портале Lad Bidle сообщили о пожарном, который пришел в себя после восьми лет в коме. Тем временем писательница Лорен Канадей поделилась опытом жизни после смерти.