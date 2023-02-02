12 лет заперт в собственном теле. Мужчина очнулся после комы, но 8 лет об этом никто не знал

Удивительная история Мартина Писториуса, который провел в коме 12 лет, но на самом деле очнулся гораздо раньше.

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Эта история началась, когда Мартину Писториусу было всего 12 лет, когда он заболел и впал в кому, спустя четыре года он начал понемногу приходить в себя, но этого никто не заметил, пишет ZME Science.

12-летний Мартин пожаловался на больное горло, а затем его состояние начало резко ухудшаться. Вскоре мальчик уже не мог двигаться и говорить, а в конце концов впал кому, которая продлилась 12 лет.

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Врачи, на самом деле, не понимают, чем объясняется его состояние, однако подозревают, что причиной стал криптококковый менингит. Эта инфекция поражает легкие человека, а затем проникает в его мозг, вызывая кому.

Спустя 12 лет Мартин очнулся и смог рассказать свою историю. Оказывается, что первые четыре года парень в действительности не взаимодействовал с миром и находился в состоянии глубокой комы. Однако все изменилось, когда ему было около 16 лет — в этот момент он начал приходить в себя, но все еще был парализован, если не считать его глаз. Однако никто так и не понял, что подросток пришел в себя.

К 19 годам Мартин уже был в полном сознании, мог слышать о чем говорят окружающие или о чем вещает радио и телевизор. Однако парень все еще не мог общаться, а потому, никто не осознал, что он пришел в себя. По сути, все это время он страдал синдромом "запертого человека" — 8 лет его тело являлось его собственной тюрьмой.

В 24 года Мартин полностью пришел в сознание и теперь смог поделиться своей историей. Он рассказал о том, что к моменту, когда он очнулся, все настолько привыкли, что его здесь нет, что попросту не заметили, как он "стал присутствовать". Суровая реальность поразила парня, однако он мысленно готовился к тому, что так и проведет остаток своих дней — в абсолютном одиночестве.

К сожалению, в это время врачи не проводили дополнительных тестов, которые, вероятно, смогли бы показать, что парень пришел в сознание. А потому, как он сам вспоминает, ему часами приходилось наблюдать за мультяшным персонажем Барни, видео с которым по телевизору крутили часами. Мальчик ненавидел этот мультфильм.

По словам Писториуса, в какой-то момент он мог видеть и даже слышать то, что происходило вокруг него, однако его тело оставалось неподвижным. В какие-то моменты он делал над собой усилия, пытаясь пошевелиться, но, казалось, окружающие этого не замели. А, возможно, на самом деле ему не удавалось шевелиться.

Мартин отмечает, что долгие годы, он следил за событиями, которые происходили в мире — об этом рассказывали врачи, родственники или говорили по радио и телевизору. Но никто не знал, что парню есть до этого какое-либо дело.

[ + – ] Сейчас у Мартина есть собственный бизнес и жена Фото: Facebook/Martin Pistorius

В возрасте около 25 лет его терапевт Вирна ван дер Вальт наконец-то заметила какие-то изменения. Врач обратила внимание на едва заметный "язык тела Мартина": почти незаметные улыбки, взгляды и кивки, которые он использовал, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание.

После этого Вальт настояла, чтобы Мартину провели дополнительные тесты, а родители не стали возражать. Наконец-то, тесты подтвердили, что пациент в сознании. После этого, родители Мартина купили специальный компьютер, который он смог использовать для общения. Потребовались годы практики, но со временем Мартин научился пользоваться программным обеспечением, используя синтетическую речь, и даже устроился на работу — один день в неделю в поликлинике.

Со временем состояние Мартина начало улучшаться, он освоил навыки разработки веб-сайтов и даже окончил университет. Сейчас у него свой успешный бизнес веб-дизайна, он женат.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вывели человека из комы с помощью ультразвука.