12 років замкнений у власному тілі. Чоловік прокинувся після коми, але 8 років про це ніхто не знав

Дивовижна історія Мартіна Пісторіуса, який провів у комі 12 років, але насправді прийшов до тями набагато раніше.

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Ця історія почалася, коли Мартіну Пісторіусу було всього 12 років, коли він захворів і впав у кому, через чотири роки він почав потроху приходити до тями, але цього ніхто не помітив, пише ZME Science.

12-річний Мартін поскаржився на хворе горло, а потім його стан почав різко погіршуватися. Незабаром хлопчик уже не міг рухатися і говорити, а врешті-решт впав у кому, яка тривала 12 років.

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Лікарі насправді не розуміють, чим пояснюється його стан, проте підозрюють, що причиною став криптококовий менінгіт. Ця інфекція вражає легені людини, а потім проникає в її мозок, викликаючи кому.

Через 12 років Мартін прийшов до тями і зміг розповісти свою історію. Виявляється, що перші чотири роки хлопець насправді не взаємодіяв зі світом і перебував у стані глибокої коми. Однак усе змінилося, коли йому було близько 16 років — у цей момент він почав приходити до тями, але все ще був паралізований, якщо не брати до уваги його очей. Однак ніхто так і не зрозумів, що підліток прийшов до тями.

До 19 років Мартін уже був у повній свідомості, міг чути про що говорять оточуючі або про що мовить радіо та телевізор. Однак хлопець все ще не міг спілкуватися, а тому ніхто не усвідомив, що він прийшов до тями. По суті, весь цей час він страждав на синдром "замкненої людини" — 8 років його тіло було його власною в'язницею.

У 24 роки Мартін повністю прийшов до тями і тепер зміг поділитися своєю історією. Він розповів про те, що до моменту, коли він прийшов до тями, всі настільки звикли, що його тут немає, що просто не помітили, як він "став бути присутнім". Сувора реальність вразила хлопця, проте він подумки готувався до того, що так і проведе решту своїх днів — наодинці.

На жаль, у цей час лікарі не проводили додаткових тестів, які, ймовірно, змогли б показати, що хлопець прийшов до тями. А тому, як він сам згадує, йому годинами доводилося спостерігати за мультяшним персонажем Барні, відео з яким крутили по телевізору годинами. Хлопчик ненавидів цей мультфільм.

За словами Пісторіуса, якоїсь миті він міг бачити і навіть чути те, що відбувалося навколо нього, проте його тіло залишалося нерухомим. В якісь моменти він робив над собою зусилля, намагаючись поворухнутися, але, здавалося, оточуючі цього не помітили. А можливо, насправді йому не вдавалося ворушитися.

Мартін зазначає, що довгі роки він стежив за подіями, які відбувалися у світі — про це розповідали лікарі, родичі чи розмовляли по радіо й телевізору. Але ніхто не знав, що хлопцю до цього є якась справа.

[ + – ] Зараз Мартін має власний бізнес і дружину Фото: Facebook/Martin Pistorius

У віці близько 25 років його терапевт Вірна ван дер Вальт нарешті помітила якісь зміни. Лікар звернула увагу на ледь помітну "мову тіла Мартіна": майже непомітні посмішки, погляди та кивки, які він використав, щоб хоч якось звернути на себе увагу.

Після цього Вальт наполягла, щоб Мартіну провели додаткові тести, а батьки не заперечували. Нарешті тести підтвердили, що пацієнт у свідомості. Після цього батьки Мартіна купили спеціальний комп'ютер, який він зміг використати для спілкування. Потрібні були роки практики, але згодом Мартін навчився користуватися програмним забезпеченням, використовуючи синтетичну мову, і навіть влаштувався на роботу — один день на тиждень у поліклініці.

Згодом стан Мартіна почав покращуватися, він освоїв навички розробки веб-сайтів і навіть закінчив університет. Зараз він має свій успішний бізнес веб-дизайну, він одружений.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивели людину з коми за допомогою ультразвуку.