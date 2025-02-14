У США дівчинка впала у кому на 42 роки: чим завершилась історія "Білосніжки з Флориди" (відео)

Едварду О'Бара, яка пробула у комі 42 роки, називали "Білосніжкою з Флориди", написали журналісти. За дівчинкою спершу доглядала матір, потім сестра.

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Американська школярка Едварда О'Бара почувалась недобре під час хвороби, а коли їхала в лікарню, то попросила матір ніколи не лишати її саму. Матір виконала прохання дочки і доглядала за нею до останніх днів власного життя. Про історію дівчинки в комі розповіли на порталі Unilad.

Історія Едварди О'Бари - "Білосніжки з Флориди"

Історія про людину в комі — життя Едварди О'Бари

Журналісти розповіли про Едварду О'Бару, американку, яка пролежала в комі 42 роки. Її називали "Білосніжкою з Флориди" через зовнішність та тривале перебування без свідомості. Життя дівчинки та її родини висвітлювалось медіа. Згодом репортажі зібрали на тематичному YouTube-каналі Kaye & Edwarda O'Bara.

Едварда О'Бара відчула себе недобре січні 1970 року. Все почалось з того, що 16-річна школярка захворіла на пневмонію. Крім того, у неї діагностували діабет і вона приймала інсулін, розповідається у статті. О 3-ій год. 3 січня 1970 року вона прикинулась і відчула сильний біль та тремтіння. Коли дитину доставили до лікарні, то вона впала в кому. Журналісти навели останні слова дівчинки до матері — вона попросила ніколи не залишати її одну.

Історія про людину в комі - Едварда та КейО'Бара Фото: Скриншот

Матір та родина виконали побажання дівчинки. Протягом років вони доглядали за нею вдома. Родичі годували її через зонд, мили, перевдягали, кожні дві години перевертали, щоб не було пролежнів. Крім того, їй читали книги та з нею розмовляли.

Як з'ясувалось, батько у такому режимі проіснував шість років. Спершу він звільнився з роботи, потім мав серцевий напад і помер у 1976. Після цього догляд повністю ліг на матір — Кей О'Бара. У 2007 році вона поскаржилась журналістам, що за лікування дочки заборгувала американським медикам 200 тис. дол. Видання Catolic Onlaine, яке про це написало, не уточнило, чи змогла родина сплатити борг.

Історія про людину в комі - матір Едварди Кей О'Бара Фото: Скриншот

Матір померла у 81 рік у 2008. Після цього за Едвардою почала доглядати сестра Колін. Саме Колін поховала Едварду, розповіли на порталі Unilad. Жінка розповіла, що в останні секунди побачила усмішку сестри, яка пробула в комі 42 роки.

Історія про людину в комі - Едварда та Колін О'Бара Фото: Скриншот

"Вчора, доглядаючи за Едвардою, я помітила, що вона дивиться прямо на мене і подарувала мені найбільшу усмішку, яку я коли-небудь бачила. Тоді вона закрила очі і приєдналася до моєї мами на небесах", — навели журналісти слова Колін.

Зазначимо, Фокус розповідав історію про чоловіка в комі, який прийшов до тями, але вісім років про це ніхто не знав. Про нього розповіло видання ZME Science. Як з'ясувалось, 12-річний Мартін втратив свідомість і пробув у такому стані наступні 12 років. Втім, у безтямному стані він пробув лише чотири роки, а потім був у свідомості, але не міг про це повідомити.

Нагадуємо, на порталі Lad Bidle повідомили про пожежника, який отямився після восьми років в комі. Тим часом письменниця Лорен Канадей поділилася досвідом життя після смерті.