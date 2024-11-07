Диво після трагедії: пожежник прокинувся після 10-річної коми (відео)

Історія Дона Герберта вразила медиків і простих людей по всьому світу. Його випадок став справжнім дивом, коли після такого тривалого перебування в комі він зміг відновитися, нехай і на нетривалий час.

Дональд Герберт, пожежник із Буффало (штат Нью-Йорк, США), який майже 10 років перебував у стані мінімальної свідомості після страшної травми, раптом прокинувся та знову здобув ясність. Про цю історію згадує Lad Bible.

Момент його пробудження, який був зафіксований на камеру його сім'єю, став справжньою сенсацією, викликавши море емоцій у тих, хто стежив за цією неймовірною історією.

У грудні 1995 року, коли Дону було лише 34 роки, під час ліквідації пожежі дах будинку обвалився на нього, сильно пошкодивши його тіло і позбавивши його кисню на кілька хвилин. Коли його врятували колеги, його доправили в лікарню, але він перебував у комі. Дружина Дона, Лінда, прибула до медичного закладу, коли її чоловік уже був непритомним.

"Я пам'ятаю, як благала і просила його в лікарні, коли він не реагував. Я говорила, не залишай мене, не залишай дітей, ти нам потрібен", — поділилася американка, розмовляючи з Андерсоном Купером у програмі 60 Minutes у 2007 році.

Сім'я вірила, що чоловік прийде до тями Фото: YouTube

За рік Дон прийшов до тями, але пережита травма залишила його із серйозними проблемами: порушеннями мовлення, зору та рухливості. Незабаром він опинився в стані мінімальної свідомості, що означало, що він міг реагувати на зовнішні подразники, але не міг повноцінно спілкуватися.

Дев'ять років сім'я намагалася підтримувати його життєдіяльність, попри негативні прогнози лікарів, які стверджували, що поліпшення не буде. Однак 30 квітня 2005 року Дон раптом прокинувся і запитав: "Як довго мене не було?" Його близькі, включно з дітьми та колишніми колегами по роботі, поспішили відвідати чоловіка, щоб побачити це диво.

30 квітня 2005 року Дон раптом прокинувся і запитав: "Як довго мене не було?" Фото: YouTube

Незважаючи на свої проблеми із зором, Дон почав впізнавати рідних і друзів за голосами. Видання зазначає, що зустріч із його дітьми була зворушливою та емоційною. Молодший син Ніка, якому було лише чотири роки, коли батько отримав травму, тепер був уже дорослим.

Однак, незважаючи на своє чудове повернення, Дон так і не зміг повністю відновитися. У лютому 2006 року, менш ніж через рік після пробудження, він знову отримав черепно-мозкову травму, коли намагався встати з ліжка. Пневмонія та ускладнення після травми призвели до його смерті.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег. Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб були госпіталізовані.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.