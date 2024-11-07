Чудо после трагедии: пожарный проснулся после 10-летней комы (видео)

История Дона Герберта потрясла медиков и простых людей по всему миру. Его случай стал настоящим чудом, когда после столь длительного пребывания в коме он смог восстановиться, пусть и на непродолжительное время.

Дональд Герберт, пожарный из Буффало (штат Нью-Йорк, США), который почти 10 лет находился в состоянии минимального сознания после страшной травмы, вдруг пробудился и вновь обрел ясность. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Момент его пробуждения, который был запечатлен на камеру его семьей, стал настоящей сенсацией, вызвав море эмоций у тех, кто следил за этой невероятной историей.

В декабре 1995 года, когда Дону было всего 34 года, во время ликвидации пожара крыша дома обрушилась на него, сильно повредив его тело и лишив его кислорода на несколько минут. Когда его спасли коллеги, он был доставлен в больницу, но находился в коме. Жена Дона, Линда, прибыла в медицинское учреждение когда ее муж уже был без сознания.

"Я помню, как умоляла и просила его в больнице, когда он не реагировал. Я говорила не оставляй меня, не оставляй детей, ты нам нужен", — поделилась американца, разговаривая с Андерсоном Купером в программе 60 Minutes в 2007 году.

Семья верила, что мужна очнется Фото: YouTube

Через год Дон пришел в сознание, но пережитая травма оставила его с серьезными проблемами: нарушениями речи, зрения и подвижности. Вскоре он оказался в состоянии минимального сознания, что означало, что он мог реагировать на внешние раздражители, но не мог полноценно общаться.

Девять лет семья пыталась поддерживать его жизнедеятельность, несмотря на негативные прогнозы врачей, которые утверждали, что улучшения не будет. Однако 30 апреля 2005 года Дон вдруг проснулся и спросил: "Как долго меня не было?" Его близкие, включая детей и бывших коллег по работе, поспешили навестить мужчину, чтобы увидеть это чудо.

30 апреля 2005 года Дон вдруг проснулся и спросил: "Как долго меня не было?" Фото: YouTube

Несмотря на свои проблемы со зрением, Дон начал узнавать родных и друзей по голосам. Издание отмечает, что встреча с его детьми была трогательной и эмоциональной. Младший сын Ника, которому было всего четыре года, когда отец получил травму, теперь был уже взрослым.

Однако, несмотря на свое чудесное возвращение, Дон так и не смог полностью восстановиться. В феврале 2006 года, спустя менее года после пробуждения, он снова получил черепно-мозговую травму, когда пытался встать с кровати. Пневмония и осложнения после травмы привели к его смерти.

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