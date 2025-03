Тайная премьера в глуши: в Disney считают, что главная звезда "Белоснежки" вышла из-под контроля

Премьера главного фильма студии в 2025 году прошла в отдаленном замке в Сеговии, Испания, где не было никого из звезд, кроме Рэйчел Зеглер, которая раздражает боссов.

"Белоснежка", новый фильм-сказка от Disney, который должен быть стать важным событием для студии, продолжает обрастать скандальными подробностями. Оказалось, что боссы студии не знают, что делать с исполнительницей главной роли, 23-летней Рэйчел Зеглер. Об этом пишет Daily Mail.

Кастинг и съемки пришлись на разгар политики DEI (diversity, equity, and inclusion), или разнообразия, равенства и включения, которые внедрялись во все сферы в США для исторически непредставленных и угнетенных социальных групп. Собственно именно поэтому латиноамериканка Зеглер получила роль немецкой принцессы Белоснежки.

Но к моменту премьеры в Белый дом вернулся Дональд Трамп, отменил политику DEI и студия Disney вернулась к традиционным сюжетам. "Белоснежка" с бунтующей главной героиней, которая не хочет, чтобы ее спасал принц, стала для студии не триумфом, а кошмаром.

Инсайдер рассказал, что звезда "Белоснежки" Рэйчел Зеглер "вышла из-под контроля" и доставляет массу проблем Disney перед выходом фильма. Компания не знает, что делать с 23-летней Зеглер из-за ее постоянных настойчивых требований высказывать свои прогрессивные взгляды.

Зеглер вылетела в отдаленный замок в Сегровии, к северо-западу от Мадрида, чтобы выступить перед сотней избранных "VIP-персон", хотя само мероприятие вызвало удивление, поскольку она была единственной звездой на нем, даже Галь Гадот не присутствовала. И исполнительнице главной роли не дали возможности пообщаться с представителями мировой прессы, поскольку их не пригласили на секретное мероприятие.

Сообщается, что Disney проявляет осторожность в отношениях с Зеглер после того, как она сделала ряд смелых комментариев, раскритиковав оригинальный классический мультфильм 1937 года за его "сексистский" традиционный романтический сюжет и "устаревшую" историю любви.

Галь Гадот и Рэйчел Зеглер в фильме "Белоснежка"

"Она откровенная 20-летняя девушка, и руководители Disney звонили ей напрямую и просили ее сбавить обороты в своих постах. Они звонили ее руководству, но она не хочет слушать. Так было на протяжении всего съемочного процесса. Но расстраивает то, что ее политические взгляды связаны с "Белоснежкой", — заявил инсайдер.

В среду европейское мероприятие было тщательно оговорено, чтобы не называть его премьерой, поскольку Disney сократила число громких мировых премьер в пользу "жестко контролируемых" пресс-мероприятий после скандалов и пиар-кошмаров, окружающих фильм.

Сокращенное европейское мероприятие заменило блестящие премьеры в Лондоне и Лос-Анджелесе, которые ожидались для высокобюджетного релиза, при этом лондонский этап теперь полностью отменен.

Другим серьезным ударом стало то, что Зеглер даже отказался петь песню "Some Day My Prince Will Come" из мультика 1937 года, заявив, что это странно, что фильм сосредоточен на "истории любви Белоснежки с парнем, который буквально преследует ее".

Вместо этого на европейском мероприятии Зеглер исполнила совершенно новый феминистский гимн "Waiting on a Wish", дав поклонникам представление о том, чего ожидать от ремейка стоимостью 270 миллионов долларов, который выйдет в кинотеатрах 21 марта.

