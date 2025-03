Таємна прем'єра в глушині: у Disney вважають, що головна зірка "Білосніжки" вийшла з-під контролю

Прем'єра головного фільму студії 2025 року відбулася у віддаленому замку в Сеговії, Іспанія, де не було нікого із зірок, крім Рейчел Зеглер, яка дратує босів.

"Білосніжка", новий фільм-казка від Disney, який має стати важливою подією для студії, продовжує обростати скандальними подробицями. Виявилося, що боси студії не знають, що робити з виконавицею головної ролі, 23-річною Рейчел Зеглер. Про це пише Daily Mail.

Кастинг і зйомки припали на розпал політики DEI (diversity, equity, and inclusion), або розмаїття, рівності та включення, що впроваджувалися в усі сфери в США для історично непредставлених і пригноблених соціальних груп. Власне саме тому латиноамериканка Зеглер отримала роль німецької принцеси Білосніжки.

Але до моменту прем'єри в Білий дім повернувся Дональд Трамп, скасував політику DEI і студія Disney повернулася до традиційних сюжетів. "Білосніжка" з головною героїнею, яка бунтує і не хоче, щоб її рятував принц, стала для студії не тріумфом, а кошмаром.

Інсайдер розповів, що зірка "Білосніжки" Рейчел Зеглер "вийшла з-під контролю" і завдає масу проблем Disney перед виходом фільму. Компанія не знає, що робити з 23-річною Зеглер через її постійні наполегливі вимоги висловлювати свої прогресивні погляди.

Зеглер вилетіла до віддаленого замку в Сегровії, на північний захід від Мадрида, щоб виступити перед сотнею обраних "VIP-персон", хоча сам захід викликав здивування, оскільки вона була єдиною зіркою на ньому, навіть Галь Гадот не була присутня. І виконавиці головної ролі не дали можливості поспілкуватися з представниками світової преси, оскільки їх не запросили на секретний захід.

Повідомляється, що Disney проявляє обережність у відносинах із Зеглер після того, як вона зробила низку сміливих коментарів, розкритикувавши оригінальний класичний мультфільм 1937 року за його "сексистський" традиційний романтичний сюжет і "застарілу" історію кохання.

"Вона відверта 20-річна дівчина, і керівники Disney дзвонили їй безпосередньо і просили її зменшити оберти у своїх постах. Вони дзвонили її керівництву, але вона не хоче слухати. Так було протягом усього знімального процесу. Але засмучує те, що її політичні погляди пов'язані з "Білосніжкою", — заявив інсайдер.

У середу європейський захід було ретельно обговорено, щоб не називати його прем'єрою, оскільки Disney скоротила кількість гучних світових прем'єр на користь "жорстко контрольованих" пресконференцій після скандалів і піар-кошмарів, які оточують фільм.

Скорочений європейський захід замінив блискучі прем'єри в Лондоні та Лос-Анджелесі, на які очікували для високобюджетного релізу, при цьому лондонський етап тепер повністю скасовано.

Іншим серйозним ударом стало те, що Зеглер навіть відмовився співати пісню "Some Day My Prince Will Come" з мультика 1937 року, заявивши, що це дивно, що фільм зосереджений на "історії кохання Білосніжки з хлопцем, який буквально переслідує її".

Замість цього на європейському заході Зеглер виконала абсолютно новий феміністський гімн "Waiting on a Wish", давши прихильникам уявлення про те, чого очікувати від ремейка вартістю 270 мільйонів доларів, який вийде в кінотеатрах 21 березня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандали, які оточують казковий фільм "Білосніжка" з того моменту, як оголосили, хто виконуватиме головні ролі.