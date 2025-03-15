Скандал навколо "Білосніжки" змусив Галь Гадот триматися подалі від Рейчел Зеглер
За словами інсайдерів, Галь Гадот не подобається драма навколо фільму, а також критика класичної історії її колегою Рейчел Зеглер.
21 березня відбудеться прем'єра римейка "Білосніжки" від Disney. Ще до виходу на великі екрани амбітний проект оскандалився через виконавицю головної ролі, 23-річну Рейчел Зеглер, яка своєю активністю завдає студії чимало проблем. Тепер стало відомо, що 39-річна Галь Гадот, яка зіграла в мюзиклі злу королеву, вирішила дистанціюватися від колеги, пише People.
За словами джерела, у Зеглер "немає нічого спільного з Галь Гадот, мамою чотирьох дітей".
"Крім того, їхні політичні погляди різняться, що посилює напругу", – підкреслив інсайдер. Гадот, яка народилася в Ізраїлі і служила в Армії оборони Ізраїлю, виступала за звільнення ізраїльських заручників, тоді як Зеглер висловила підтримку Палестині в соціальних мережах на тлі триваючого конфлікту в секторі Газа.
Представники актрис не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ці твердження.
15 березня прем'єра "Білосніжки" відбудеться в театрі El Capitan у Лос-Анджелесі. Раніше повідомлялося, що вона буде максимально скорочена і без традиційно великої кількості людей на червоній доріжці. У минулому Зеглер і Гадот з'являлися на кількох заходах для просування фільму, зокрема на виставці Disney's D23 Expo 2022 року і на нещодавній церемонії вручення премії "Оскар", де вони разом вийшли на сцену, щоб представити номінацію на найкращі візуальні ефекти.
Зірка "Диво-жінки" не була присутня на європейській прем'єрі "Білосніжки" в Іспанії 12 березня, яка також була набагато скромнішою, ніж спочатку передбачалося для фільму такого рівня і такого бюджету ($209 млн).
Людина, знайома із ситуацією, запевнила, що Гадот "ніколи не мала бути в Іспанії" і натомість вела пресконференцію в Нью-Йорку.
"Галь дратує драма у фільмі. Їй подобалося зніматися. У неї все було добре з Рейчел, але вони не друзі. У них немає нічого спільного... Вони разом працювали, і все", — заявив третій інформатор.
Після оголошення про кастинг 2021 року Зеглер зіткнулася з расистською реакцією користувачів соціальних мереж через те, що на роль принцеси Disney обрали жінку латиноамериканського походження. Зеглер має колумбійське та польське коріння. Вона також потрапила в заголовки, коли сказала в інтерв'ю, що новий фільм осучаснить "Білосніжку", а оригінал "застарів". Такі коментарі не подобаються Гадот. Галь навпаки прихильна до оригінальної історії.
"Позиція Галь така, що ви не повинні критикувати і влаштовувати драму для проекту, на який ви підписалися. Вона просто цього не розуміє", — цитує видання своє джерело.
Раніше Фокус писав, що обмеження прем'єрних заходів було анонсовано у Великій Британії.