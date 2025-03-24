"Мрії збуваються": зірка "Білосніжки" показала пророче фото

Рейчел Зеглер ще 20 років тому мріяла бути казковою діснеївською принцесою.

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23-річна американська акторка колумбійського походження Рейчел Зеглер, яка зіграла головну роль у новому мюзиклі Disney "Білосніжка", зізналася, що ще в дитинстві мріяла бути нею. На підтвердження своїх слів вона опублікувала в Instagram своє архівне фото, на якому вона ще дитиною позує в костюмі діснеївської принцеси і в сонцезахисних окулярах. На другому фото — вона вже доросла в образі екранної героїні з яблуком у руках.

"2004–зараз — мрії дійсно збуваються", — підписала пост акторка.

Рейчел у костюмі Білосніжки, 2004 Фото: Instagram rachelzegler Вона ж — у ролі Білосніжки у 2025-му Фото: Instagram rachelzegler

Тим часом нова екранізація класики 1937 року продовжує провалюватися в прокаті. Проєкт із бюджетом у $209 млн зібрав $15,5 млн, а збори за вихідні, за припущеннями оглядачів, навряд чи перевищать $45 млн.

Причина такого сумного старту в тому, що ще задовго до виходу найочікуваніший і найгучніший проєкт Disney відзначився скандалами, у центрі яких — Рейчел. Юна зірка не раз критикувала класичний варіант казки, називаючи його дивним, і виступала за більшу свободу дій для Білосніжки.

Своєю чергою Ґаль Ґадот, яка зіграла в картині Злу королеву, — фанатка саме оригінальної історії.

Акторки також не зійшлися в плані політичних поглядів. Зеглер у соцмережах озвучувала пропалестинські погляди, тоді як Ґадот — єврейка, яка засудила дії ХАМАС і різанину 7 жовтня 2023 року на півдні Ізраїлю. Їй також не подобалося, що Зеглер перетворила добру казку "на драму".

Стосунки Зеглер з її колегою по фільму Ґадот також перебували під пильною увагою під час престуру фільму. В одному з останніх постів Рейчел в Instagram уважні шанувальники не могли не помітити, якою помітною є відсутність Ґадот у вітальному посланні акторки з нагоди виходу фільму. Вона поділилася кількома знімками за лаштунками за участю її колег по знімальному майданчику. Однак Ґадот на фото не було.

"На цьому фільмі в нас була найкраща команда у світі. Це неможливо переоцінити. Ця добірка фото навіть не розкриває веселощів, чаклунства і любові, якими ділилися протягом усього процесу. Але це початок", — підписала свій пост Зеглер.

Також Рейчел продовжує стверджувати, що обожнює свою героїню і те, якою честю для неї було зіграти її:

"Це була честь усього життя. Я думаю, що кожна молода людина мріє про такий телефонний дзвінок. Цей дзвінок, безумовно, особливий, як для великої шанувальниці Діснея. Втілити її в життя в такий унікальний і такий особливий спосіб — це просто чудова можливість, і я дуже задоволена".

Раніше Фокус писав, якою вийшла найскандальніша "Білосніжка" в історії.