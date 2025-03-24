"Мечты сбываются": звезда "Белоснежки" показала пророческое фото

Рэйчел Зеглер еще 20 лет назад мечтала быть сказочной диснеевской принцессой.

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23-летняя американская актриса колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер, сыгравшая главную роль в новом мюзикле Disney "Белоснежка", призналась, что еще в детстве мечтала быть ею. В подтверждение своих слов она опубликовала в Instagram свое архивное фото, а котором она еще ребенком позирует в костюме диснеевской принцессы и в солнцезащитных очках. На втором фото — она уже взрослая в образе экранной героини с яблоком в руках.

"2004–сейчас — мечты действительно сбываются", — подписала пост актриса.

Рэйчел в костюме Белоснежки, 2004 Фото: Instagram rachelzegler Она же — в роли Белоснежки в 2025-м Фото: Instagram rachelzegler

Тем временем новая экранизация классики 1937 года продолжает проваливаться в прокате. Проект с бюджетом в $209 млн собрал $15,5 млн, а сборы за выходные, по предположениям обозревателей, вряд ли превысят $45 млн.

Причина такого печального старта в том, что еще задолго до выхода самый ожидаемый и громкий проект Disney отметился скандалами, в центре которых — Рэйчел. Юная звезда не раз критиковала классический вариант сказки, называя его странным, и выступала за большую свободу действий для Белоснежки.

В свою очередь Галь Гадот, сыгравшая в картине Злую королеву, — фанатка именно оригинальной истории.

Актрисы также не сошлись в плане политических взглядов. Зеглер в соцсетях озвучивала пропалестинские взгляды, в то время как Гадот — еврейка, осудившая действия ХАМАС и резню 7 октября 2023 года на юге Израиля. Ей также не нравилось, что Зеглер превратила добрую сказку "в драму".

Отношения Зеглер с ее коллегой по фильму Гадот также находились под пристальным вниманием во время пресс-тура фильма. В одном из последних постов Рэйчел в Instagram внимательные поклонники не могли не заметить, как заметно отсутствие Гадот в поздравительном послании актрисы по случаю выхода фильма. Она поделилась несколькими снимками за кулисами с участием ее коллег по съемочной площадке. Однако Гадот на фотографиях не было.

"На этом фильме у нас была лучшая команда в мире. Это невозможно переоценить. Эта подборка фотографий даже не раскрывает веселья, волшебства и любви, которыми делились на протяжении всего процесса. Но это начало", — подписала свой пост Зеглер.

Также Рэйчел продолжает утверждать, что обожает свою героиню и то, какой честью для нее было сыграть е:

"Это была честь всей жизни. Я думаю, что каждый молодой человек мечтает о таком телефонном звонке. Этот звонок, безусловно, особенный, как для большой поклонницы Диснея. Воплотить ее в жизнь таким уникальным и таким особенным образом — это просто прекрасная возможность, и я очень польщена".

Ранее Фокус писал, какой получилась самая скандальная "Белоснежка" в истории.