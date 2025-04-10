Звезду "Белоснежки" заметили в Нью-Йорке с собакой и наклейкой на лбу (фото)

23-летнюю актрису Рэйчел Зеглер, которая после эпичного провала "Белоснежки" почти пропала с информационного поля, заметили, когда она выгуливала в Нью-Йорке свою собаку, золотистого дуделя по кличке Ленни.

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Девушка выглядела довольно мрачной, пишет OK Magazine.

Актриса надела свободную джинсовую куртку поверх синей рубашки, пару больших серых спортивных штанов и кроссовки Adidas. Свои длинные темные волосы она зачесала назад, закрепив их черной широкой повязкой. Зеглер была без макияжа, но на ее лбу красовалась зеленая звезда. Фанаты предполагают, что она с помощью такого пластыря спрятала прыщ.

Сейчас Рэйчел переживает непростые времена. Самый анонсируемый мюзикл Disney с бюджетом в $270 млн собрал в общей сложности $225 млн и был холодно встречен как критиками, так и зрителями. Большую роль сыграли скандалы, которые сопровождали экранизацию культового мультфильма 1937 года. Среди прочего, рецензенты придирались к гномам CGI и современным обновлениям сюжета, которые превратили Белоснежку из сказочной принцессы в будущего лидера феминисток.

После съемок Галь Гадот, игравшая Злую Королеву, и Зеглер поссорились из-за их разных взглядов на Израиль. Гадот – бывший инструктор Армии обороны Израиля и израильтянка, в то время как Рэйчел разожгла споры, написав в Twitter "свободная Палестина" в серии постов, сделанных через 24 часа после премьеры первого трейлера "Белоснежки" прошлым летом.

На фоне скандалов многодетная актриса и вовсе постаралась дистанцироваться от юной коллеги. Дошло до того, что продюсер фильма Марк Платт вылетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы попросить Зеглер быть осторожнее с использованием ею социальных сетей. Это не помогло. После чего она написала "к черту Дональда Трампа" в Instagram после его победы на выборах.

Рэйчел также вызвала споры после того, как она набросилась на оригинал 1937 года — первый в истории полнометражный анимационный фильм — назвав персонажа принца "странным" и заявив, что он отправляется "преследовать" Белоснежку в первых сценах фильма. В новой версии фильма персонаж был переписан и заменен на бандита в стиле Робин Гуда.

Disney на протяжении 15 лет настойчиво придерживается стратегии ремейков с живыми актерами, начиная с ремейка "Алисы в стране чудес" режиссера Тима Бертона. Ранние ремейки, такие, как "Книга джунглей" Джона Фавро, были и кассовыми, и обласканы критиками критиков, но вот новинки уже высмеяли.

На фоне провала "Белоснежки" студия приостановила работу над экранизацией "Рапунцель".

Ранее Фокус писал, что звезда "Белоснежки" показала пророческое фото.