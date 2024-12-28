Обдурили старість: топ-5 зірок, які виглядають набагато молодшими за свій вік

Зірки, чия зовнішність є їхнім головним активом, йдуть на багато що заради збереження молодості та краси. Однак навіть серед них є ті, хто вміє здивувати.

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Старіння – природний процес, який, проте, багатьох лякає і змушує людей, особливо жінок, шукати шляхи для утримання молодості та краси. Особливо актуальні пошуки "еліксиру" для знаменитостей, адже зовнішність – один з їхніх головних активів. Однак є ті, хто буквально поставив вік на паузу і навіть у 50 і старше мають такий вигляд, що їм позаздрять багато 30- і 40-річних. Фокус зібрав топ зірок, які не перестають дивувати світ тим, як їм вдалося обдурити цифри в паспорті.

Кейт Бекінсейл, 51 рік

Британська актриса Кейт Бекінсейл виграла в генетичну лотерею. У свої 51 вона може похвалитися дуже стрункою фігурою, практично гладкою і підтягнутою шкірою обличчя і блиском в очах, властивим 20-річним. За її словами, вона не зациклюється на своєму віці.

"Я думаю, що інші люди, схоже, дуже одержимі старінням, на відміну від мене. Мене часто про це запитують. Коли мені виповнився 31 рік, у пресі говорили: "Скоро 40". А ви просто кажете: "Вибачте?" Ніхто не говорив мені цього, коли мені було 10, а мені було майже 20", – говорила знаменитість в одному з інтерв'ю.

Своєю молодістю вона зобов'язана хорошим генам, а також постійній роботі над собою. Кейт ходить до спортзалу шість днів на тиждень, займаючись там щонайменше по дві години і виконуючи низку вправ, зокрема й силових.

Ще один фактор – дієта. Бекінсейл скоротила споживання вуглеводів і уникає обробленого цукру, коли може, і намагається підкріпитися куркою або яйцями для отримання білка перед походом у спортзал. Потім йдуть салати й іноді лосось наприкінці дня.

Кейт намагається тримати в балансі своє психічне здоров'я, що так само позбавляє її зайвих і непотрібних зморшок.

Дженніфер Лопес, 55 років

У свої 55 років американська співачка й акторка Дженніфер Лопес хизується в ультракоротких міні та кроп-топах, демонструючи повну відсутність целюліту, розтяжок і обвислої шкіри. Джей Ло ніколи не приховувала того, скільки титанічної праці докладає, щоб мати таке тіло. Вона щоранку починає з медитації і щодня проводить по кілька годин у спортзалі, чергуючи танцювальні кардіотренування з пліометрикою (тренування, що складається зі стрибкових рухів) і силовими вправами.

Дженніфер приділяє велику увагу правильному харчуванню. Співачка не їсть м'яса, майже не п'є алкоголь, особливо міцний, і відмовилася від кави, але любить овочі та ягоди, які вирощує сама. Артистка також намагається пити багато води, що благотворно впливає на її шкіру.

Уже кілька років вона розвиває свій косметичний бренд, приділяючи величезну увагу засобам для ніжного очищення і зволоження шкіри.

Суттєвим "бонусом" до зовнішності зірки є генетика.

Джаред Лето, 56 років

У свої 56 років американський співак і актор може похвалитися практично ідеальною фігурою і відсутністю будь-яких серйозних вікових змін на обличчі. Шанувальники артиста жартують, що він продав дияволу душу за вічну молодість. Нічим іншим його зовнішність багато хто пояснити не може.

Насправді Лето приділяє величезну увагу своєму здоров'ю і зовнішності. Він не сильно поширюється з приводу секретів своєї молодості, але відомо, що близько 20 років він був веганом. Досі зірка стежить за своїм харчуванням і багато уваги приділяє догляду за собою. Джаред також намагається побільше спати й уникати перевтоми.

Фізичні вправи йому теж не чужі. Актор захоплюється скелелазінням, веде активний спосіб життя і любить гуляти на свіжому повітрі.

Влітку актор продемонстрував результати тесту, який визначив вік його шкіри у 25 років. Тож не дивно, що він заснував свій косметичний бренд під назвою Тwentynine Palm, який запустив у жовтні 2024-го. Уся продукція є веганською.

Геллі Беррі, 58 років

Оскароносна американська акторка Геллі Беррі – з тих, хто прямо говорить, що ідеальна зовнішність у її віці – це пекельна праця і постійні обмеження. Чимало цьому усвідомленню посприяв і той факт, що в 19 років у неї діагностували цукровий діабет, який зрештою привчив її до суворої дисципліни й утримав від головного чинника старіння – цукру.

"Я думаю, що важливо достатньо відпочивати, приділяти першочергову увагу сну, здоров'ю і благополуччю. І іноді це важко зробити", – зізнавалася вона.

Життя Голлі Беррі засноване на позитиві. Актриса твердо вірить, що гарне самопочуття зароджується зсередини. Йдеться про підтримання правильного настрою, де панують любов до себе і прийняття. Беррі часто наголошувала на важливості прийняття кожного етапу життя, включно з переходами, що супроводжують менопаузу.

Знаменитість дотримується кетогенної дієти, яка допомагає їй підтримувати приголомшливу фігуру і високий рівень енергії. В її раціоні листова зелень, ягоди, горіхи та пісні білки.

Геллі багато часу проводить у спортзалі, займаючись кардіо і силовими тренуваннями, а також любить йогу.

Ленні Кравіц, 60 років

Ленні Кравіц зізнається, що легких шляхів до такої зовнішності в його віці не існує.

"Ти повинен прийти і зробити роботу. І я присвятив себе цьому. Я роблю все, що роблю, але все одно встаю і старанно тренуюся. Ми всі відчуваємо емоції. Ми втомлюємося. І ми хочемо виправити це, можливо, вживаючи в їжу те, що нам шкідливо: їжу, алкоголь, наркотики, те, се, що завгодно. Це навчання, коли ти відчуваєш цю порожнечу, відчуваєш цю нестачу, іди перекуси чимось духовним", – упевнений музикант.

Кравіц багато років підтримує тіло за допомогою суворої веганської і переважно сирої дієти і тренується п'ять або шість днів на тиждень з давнім тренером Доддом Ромеро, який працює із зіркою з кінця 1990-их.

Співак також стверджує, що необхідно тримати чистим і свіжим свій розум, оскільки це безпосередньо пов'язано як з зовнішнім виглядом, так і з довголіттям. Він не забуває приділяти час медитації та молитві, які артист підкреслює як необхідні для гарного духу.

Раніше Фокус писав, що 58-річна Елізабет Герлі розкрила секрети своєї молодості.