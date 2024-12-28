Обманули старость: топ-5 звезд, которые выглядят намного моложе своего возраста

Звезды, чья внешность являетсяих главным активом, идут на многое ради сохранения молодости и красоты. Однако даже среди них есть те, кто умеет удивить.

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Старение – естественный процесс, который, тем не менее, многих пугает и заставляет людей, особенно женщин, искать пути для удержания молодости и красоты. Особенно актуальны поиски "эликсира" для знаменитостей, ведь внешность – один из их главных активов. Однако есть те, кто буквально поставил возраст на паузу и даже в 50 и старше выглядят так, что им позавидуют многие 30- и 40-летние. Фокус собрал топ звезд, которые не перестают удивлять мир тем, как им удалось обмануть цифры в паспорте.

Кейт Бекинсейл, 51 год

Британская актриса Кейт Бекинсейл выиграла в генетическую лотерею. В свои 51 она может похвастаться очень стройной фигурой, практически гладкой и подтянутой кожей лица и блеском в глазах, присущим 20-летним. По ее словам, она не зацикливается на своем возрасте.

"Я думаю, что другие люди, похоже, очень одержимы старением, в отличие от меня. Меня часто об этом спрашивают. Когда мне исполнился 31 год, в прессе говорили: "Скоро 40". А вы просто говорите: "Простите?" Никто не говорил мне этого, когда мне было 10, а мне было почти 20", – говорила знаменитость в одном из интервью.

Своей молодостью она обязана хорошим генам, а также постоянной работе над собой. Кейт ходит в спортзал шесть дней в неделю, занимаясь там минимум по два часа и выполняя ряд упражнений, в том числе и силовых.

Еще один фактор – диета. Бекинсейл сократила потребление углеводов и избегает обработанного сахара, когда может, и старается подкрепиться курицей или яйцами для получения белка перед походом в спортзал. Затем следуют салаты и иногда лосось в конце дня.

Кейт старается держать в балансе свое психическое здоровье, что так же избавляет ее от лишних и ненужных морщин.

Дженнифер Лопес, 55 лет

В свои 55 лет американская певица и актриса Дженнифер Лопес щеголяет в ультракоротких мини и кроп-топах, демонстрируя полное отсутствие целлюлита, растяжек и обвисшей кожи. Джей Ло никогда не скрывала того, сколько титанического труда прикладывает, чтобы иметь такое тело. Она каждое утро начинает с медитации и ежедневно проводит по несколько часов в спортзале, чередуя танцевальные кардиотренировки с плиометрикой (тренировка, состоящая из прыжковых движений) и силовыми упражнениями.

Дженнифер уделяет большое внимание правильному питанию. Певица не ест мяса, почти не пьет алкоголь, особеннно крепкий, и отказалась от кофе, но любит овощи и ягоды, которые выращивает сама. Артистка также старается пить много воды, что благотворно вляет на ее кожу.

Уже несколько лет она развивает свой косметический бренд, уделяя огромное внимание средствам для нежной очистки и увлажнения кожи.

Существенным "бонусом" к внешности звезды является генетика.

Джаред Лето, 56 лет

В свои 56 лет американский певец и актер может похвастаться практически идеальной фигурой и отсутствием каких-либо серьезных возрастных изменений на лице. Поклонники артиста шутят, что он продал дьяволу душу за вечную молодость. Ничем другим его внешность многие объяснить не могут.

На самом деле Лето уделяет огромное внимание своему здоровью и внешности. Он не сильно распространяется по поводу секретов своей молодости, но известно, что около 20 лет он был веганом. До сих пор звезда следит за своим питанием и много внимания уделяет уходу за собой. Джаред также старается побольше спать и избегать переутомления.

Физические упражнения ему тоже не чужды. Актер увлекается скалолазанием, ведет активный образ жизни и любит гулять на свежем воздухе.

Летом актер продемонстрировал результаты теста, который определил возраст его кожи в 25 лет. Не удивительно, что он основал свой косметический бренд под названием Тwentynine Palm который запустил в октябре 2024-го. Вся продукция является веганской.

Хэлли Берри, 58 лет

Оскароносная американская актриса Хэлли Берри – из тех, кто прямо говорит, что идеальная внешность в ее возрасте – это адский труд и постоянные ограничения. Немало этому осознанию поспособствовал и тот факт, что в 19 лет у нее диагностировали сахарный диабет, который в итоге приучил ее к суровой дисциплине и удержал от главного фактора старения – сахара.

"Я думаю, что важно достаточно отдыхать, уделять первостепенное внимание сну, здоровью и благополучию. И иногда это трудно сделать", – признавалась она.

Жизнь Холли Берри основана на позитиве. Актриса твердо верит, что хорошее самочувствие зарождается изнутри. Речь идет о поддержании правильного настроя, где главенствуют любовь к себе и принятие. Берри часто подчеркивала важность принятия каждого этапа жизни, включая переходы, сопровождающие менопаузу.

Знаменитость придерживается кетогенной диеты, которая помогает ей поддерживать потрясающую фигуру и высокий уровень энергии. В ее рационе листовая зелень, ягоды, орехи и постные белки.

Хэлли много времени проводит в спортзале, занимаясь кардио и силовыми тренировками, а также любит йогу.

Ленни Кравиц, 60 лет

Ленни Кравиц признается, что легких путей к такой внешности в его возрасте не существует.

"Ты должен прийти и сделать работу. И я посвятил себя этому. Я делаю все, что делаю, но все равно встаю и усердно тренируюсь. Мы все испытываем эмоции. Мы устаем. И мы хотим исправить это, возможно, употребляя в пищу то, что нам вредно: еду, алкоголь, наркотики, то, се, что угодно. Это обучение, когда ты чувствуешь эту пустоту, чувствуешь этот недостаток, иди перекуси чем-нибудь духовным", – уверен музыкант.

Кравиц много лет поддерживает тело с помощью строгой веганской и преимущественно сырой диеты и тренируется пять или шесть дней в неделю с давним тренером Доддом Ромеро, который работает со звездой с конца 1990-ых.

Певец также утверждает, что необходимо держать чистым и свежим свой разум, поскольку это напрямую связано как с веншним видом, так и с долголетием. Он не забывает уделять время медитации и молитве, которые артист подчеркивает как необходимые для хорошего духа.

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