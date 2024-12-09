Кейт Бекінсейл влаштувала гламурну фотосесію зі своїми домашніми улюбленцями (відео)

Одна з найкрасивіших актрис Великої Британії продемонструвала струнку фігуру в новій фотосесії. Кейт Бекінсейл у гламурному вбранні позувала перед камерою зі своїми улюбленцями.

Британська акторка Кейт Бекінсейл у неділю, 8 грудня, в білій шубі позувала для фотографій зі своїми улюбленими домашніми улюбленцями. Гламурними кадрами зірка "Ван Гельсинга" поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

51-річна актриса мала приголомшливий вигляд, відпочиваючи на дивані в екстравагантній шубі з котом, шерсть якого була пофарбована в рожевий колір, і рудим шпіцом. Кейт продемонструвала свою вражаючу гнучкість перед камерою і блиснула своєю чарівною посмішкою. Зібравши свої довгі світлі локони в акуратний хвіст, зірка "Інтуїції" одягла для фотосесії сонцезахисні окуляри, з оправою, всипаною камінням, і туфлі на високих сріблясто-металевих підборах. На ній було багато прикрас, включно з кількома масивними намистами і каблучками з діамантами.

Відомо, що минулого року Кейт зробила зворушливе татуювання у майстра з Лос-Анджелеса доктора Ву на згадку про свого улюбленого кота Клайва після його смерті. На її передпліччі можна побачити чарівне личко Клайва, оточене хитромудрим візерунком у вигляді зірки.

Раніше, 25 листопада, Фокус писав про те, що Кейт Бекінсейл у рожевій мінісукні відвідала зірковий захід журналу Variety Power Of Women 2024. Вона мала неймовірний вигляд у незвичайній міні-сукні, що складається з мереживного корсета і "театральної" пишної спідниці.