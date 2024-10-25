51-річна Кейт Бекінсейл у рожевій мінісукні відвідала зірковий захід (фото)

Акторка продемонструвала струнку фігуру в ефектному вбранні. Нещодавно Кейт Бекінсейл викликала занепокоєння у своїх шанувальників різким схудненням.

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Британська акторка Кейт Бекінсейл у ніжній сукні-бюстьє вийшла на червону доріжку на заході журналу Variety Power Of Women 2024, що відбувся 24 жовтня в клубі Mother Wolf у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

51-річна зірка мала неймовірний вигляд у незвичній мінісукні, що складалася з мереживного корсета і "театральної" пишної спідниці. Кейт доповнила свій гламурний образ парою рожевих босоніжок на високій платформі, прикрашених декором у вигляді троянди. Бекінсейл уклала волосся у високий хвіст, прикрасивши його стильним чорним бантом. З прикрас зірка одягла ефектний комплект, що складається з масивних сережок і каблучки, посипаних діамантами.

Актриса Кейт Бекінсейл Фото: Getty Images

На зірковому заході до Кейт Бекінсейл долучилася Сельма Блер, вони, сміючись, гладили собаку.

Кейт Бекінсейл і Сельма Блер Фото: Getty Images

Power Of Women у партнерстві з Lifetime нагородили нових лауреатів премії "Сила жінок", які з'являлися на обкладинці модного журналу Variety, — Емі Адамс, Зої Салдану, Белу Бахарію і Керол Бернетт.

"Для нас велика честь вшановувати видатних жінок, які продовжують кидати виклик бар'єрам і рухати галузь уперед", — зазначила генеральна директорка та видавчиня групи Variety Мішель Собріно-Стернс.

Раніше, 11 квітня, Кейт Бекінсейл без пояснень видалила всі фото з лікарні. Акторка перебувала в госпіталі кілька тижнів, але так і не повідомила, від якої недуги страждає.