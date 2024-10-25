51-летняя Кейт Бекинсейл в розовом мини-платье посетила звездное мероприятие (фото)

Актриса продемонстрировала стройную фигуру в эффектном наряде. Недавно Кейт Бекинсейл вызвала беспокойство у своих поклонников резким похудением.

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Британская актриса Кейт Бекинсейл в нежном платье-бюстье вышла на красную дорожку на мероприятии журнала Variety Power Of Women 2024, которое состоялось 24 октября в клубе Mother Wolf в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

51-летняя звезда выглядела невероятно в необычном мини-платье, состоящем из кружевного корсета и "театральной" пышной юбки. Кейт дополнила свой гламурный образ парой розовых босоножек на высокой платформе, украшенных декором в виде розы. Бекинсейл уложила волосы в высокий хвост, украсив его стильным черным бантом. Из украшений звезда надела эффектный комплект, состоящий из массивных сережек и кольца, усыпанных бриллиантами.

Актриса Кейт Бекинсейл Фото: Getty Images

На звездном мероприятии к Кейт Бекинсейл присоединилась Сельма Блэр, они, хихикая, гладили собаку.

Кейт Бекинсейл и Сельма Блэр Фото: Getty Images

Power Of Women в партнерстве с Lifetime наградили новых лауреатов премии "Сила женщин", которые появлялись на обложке модного журнала Variety — Эми Адамс, Зои Салдану, Белу Бахарию и Кэрол Бернетт.

"Для нас большая честь чествовать выдающихся женщин, которые продолжают бросать вызов барьерам и двигать отрасль вперед", — отметила генеральный директор и издатель группы Variety Мишель Собрино-Стернс.

Ранее, 11 апреля, Кейт Бекинсейл без объяснений удалила все фото из больницы. Актриса пребывала в госпитале несколько недель. Но так и не сообщила, от какого недуга страдает.