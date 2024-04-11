Кейт Бекінсейл без пояснень видалила всі фото з лікарні

Актриса перебуває в госпіталі вже кілька тижнів. Але так і не повідомила, від якої недуги страждає.

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Кейт Бекінсейл змусила своїх шанувальників похвилюватися, коли повністю видалила зі своєї сторінки в Instagram докази свого недавнього перебування в лікарні. Про це пише Page Six.

Шанувальники помітили, що фотографії останніх тижнів, на яких акторка перебуває в лікарні та в медичному халаті, раптово були видалені з її сторінки без пояснення причин.

Судячи з усього, вона також мало коментувала свої пости і майже не відповідала на коментарі.

Кейт Бекінсейл Фото: Instagram @katebeckinsale

50-річна Бекінсейл протягом останнього місяця страждала від невідомої хвороби й уникала відповідати на запитання своїх підписників про свій стан.

Акторка, яка поділилася своїм горем через смерть улюбленого вітчима Роя Баттерсбі в січні, вперше розповіла про проблеми зі здоров'ям 11 березня, у День матері у Великій Британії.

Вона опублікувала фото себе на лікарняному ліжку в халаті і з величезним чорним бантом на голові.

"Спасибі тим, хто любить нас і підтримує нас", — підписала вона пост.

Хоча на фотографіях показано її перебування в лікарні, у пості віддається данина поваги її матері-актрисі Джуді Ло.

Деякі шанувальники Бекінсейл зайшли в розділ коментарів із добрими побажаннями, тоді як інші поцікавилися, як вона почувається, але, схоже, вона не відповіла на жодне із запитань.

Подальші повідомлення зірки "Іншого світу" з лікарні були більш оптимістичними.

Днем пізніше вона поділилася фотографією себе в пухнастому рожевому кардигані, де вона відпочиває на боці і обіймається зі своєю пухнастою білою кішкою Віллоу, яку вона назвала "відвідувачкою". Вона постила фото зі своїм собакою Міф, ділилася фото з друзями, і навіть запостила фото на Великдень. Але так і не повідомила, на що вона хворіє і чому опинилася в лікарні.

Кейт Бекінсейл Фото: Instagram @katebeckinsale

Гвен Стефані запитувала в неї, що трапилося, а Ребел Вілсон Рамона Агрума написала: "Одужуй, люба", але Кейт не відповідала і на ці повідомлення.

Не виключено, що проблеми зі здоров'ям у Кейт Бекінсейл почалися після смерті її вітчима Роя Баттерсбі. Вони були дуже близькі. І друзі розповідали, що вона майже нічого не їла і дуже схудла за час його хвороби. Ймовірно, це і стало причиною госпіталізації.