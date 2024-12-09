Кейт Бекинсейл устроила гламурную фотосессию со своими домашними питомцами (видео)

Одна из самых красивых актрис Великобритании продемонстрировала стройную фигуру в новой фотосессии. Кейт Бекинсейл в гламурном наряде позировала перед камерой со своими любимцами.

Британская актриса Кейт Бекинсейл в воскресенье, 8 декабря, в белой шубе позировала для фотографий со своими любимыми домашними питомцами. Гламурными кадрами звезда "Ван Хельсинга" поделилась со своими поклонниками в Instagram.

51-летняя актриса выглядела потрясающе, отдыхая на диване в экстравагантной шубе с котом, шерсть которого была окрашена в розовый цвет, и рыжим шпицем. Кейт продемонстрировала свою впечатляющую гибкость перед камерой и сверкнула своей очаровательной улыбкой. Собрав свои длинные светлые локоны в аккуратный хвост, звезда "Интуиции" надела для фотосессии солнцезащитные очки, с оправой усыпанной камнями и туфли на высоких серебристо-металлических каблуках. На ней было много украшений, включая несколько массивных ожерелий и колец с бриллиантами.

Известно, что в прошлом году Кейт сделала трогательную татуировку у мастера из Лос-Анджелеса доктора Ву в память о своем любимом коте Клайве после его кончины. На ее предплечье можно увидеть очаровательное личико Клайва, окруженное замысловатым узором в виде звезды.

Ранее, 25 ноября, Фокус писал о том, что Кейт Бекинсейл в розовом мини-платье посетила звездное мероприятие журнала Variety Power Of Women 2024. Она выглядела невероятно в необычном мини-платье, состоящем из кружевного корсета и "театральной" пышной юбки.