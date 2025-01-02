Блейк Лайвли привела Райана Рейнольдса на встречу с Джастином Бальдони: детали

Спор между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони только набирает обороты. Скандал может даже затмить развод Джонни Деппа и Эмбер Херд.

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Стало известно, почему Блейк Лайвли привела Райана Рейнольдса на ее встречу с Джастином Бальдони по поводу сексуальных домогательств. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана подала в суд 20 декабря 2024 года, обвинив Бальдони в сексуальных домогательствах к ней и создании токсичной рабочей атмосферы на съемках фильма "Брось, если любишь". Джастин в свою очередь отрицает эти обвинения.

Впоследствии Лайвли подала еще одно заявление накануне Нового 2025 года.

В первом иске актриса утверждала, что 4 января 2024 года состоялась встреча, "чтобы решить вопрос о враждебной рабочей среде, которая почти сорвала производство фильма".

На встрече также присутствовал Джейми Хит, генеральный директор производственной компании Бальдони Wayfarer Studios и продюсер фильма "Брось, если любишь". Лайвли обвинила обоих мужчин в "неподобающем поведении" на съемочной площадке.

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони Фото: Кадр из фильма

Кроме этого, Блейк привела своего мужа Райана Рейнольдса на ту встречу.

"Лайвли также имела согласованное право на присутствие представителя", — говорится в новогоднем иске.

Актриса выбрала своего мужа, учитывая, что встреча касалась повторных сексуальных домогательств и другого тревожного поведения Бальдони и Хита.

Рейнольдс и Лайвли стали одной из самых влиятельных пар Голливуда, они женаты более 12 лет и воспитывают четверых детей: Джеймс, 10 лет, Инес, 8 лет, Бетти, 5 лет, и Олина, 1 год.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

По словам Бальдони, Рейнольдс "обругал" его на встрече и "агрессивно" обвинил в серии оскорблений против Лайвли.

Режиссер рассказал, что его пригласили в пентхаус супругов вечером 4 января вместе с представителем Sony и другими продюсерами фильма.

В частности, Блейк Лайвли рассказала, что Бальдони ворвался в ее трейлер, когда она кормила грудью своего ребенка, признавался ей в своей прошлой зависимости от фильмов для взрослых, выпытывал у нее подробности ее интимной жизни и тому подобное.

Напомним, как Блейк Лайвли переживает скандал с Бальдони.

Также Фокус писал о деталях спора Блейк Лайвли и Джастина Бальдони.