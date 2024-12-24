Стало известно, как Блейк Лайвли переживает скандал с Джастином Бальдони

Главные актеры фильма "Брось, если любишь" серьезно враждуют в жизни. Несмотря на это, на экране они воплотили влюбленную пару.

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Американская актриса Блейк Лайвли пытается сделать Рождество "особенным" для своих четырех детей на фоне иска против своего коллеги по фильму "Брось, если любишь" и режиссера Джастина Бальдони. Об этом пишет People.

37-летняя звезда экрана нашла время, чтобы сосредоточиться на своих детях вместе с мужем Райаном Рейнольдсом.

"Она пытается просто сосредоточиться на том, чтобы сделать Рождество особенным для своих детей", — рассказывает инсайдер.

У Блейк Лайвли с 48-летним канадским актером, звездой "Дэдпула", есть годовалый сын Олин, а также дочери Джеймс, 9, Инес, 8 и Бетти, 5 лет.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: Ryan Reynolds/instagram

Это произошло на фоне новых громких заявлений по иску Лайвли против Бальдони.

Сначала актриса рассказала, что отсутствие средств защиты на съемочной площадке "Брось, если любишь" привело к тому, что она и ее младенец Олин заразились COVID-19.

К тому же, у производства не было страховки от задержек в съемках, связанных с COVID, и Бальдони был расстроен потерянным временем и деньгами, когда Блейк болела COVID и не могла работать.

"Мистер Бальдони намеренно скрывал от госпожи Лайвли, что она была подвержена воздействию COVID. И госпожа Лайвли, и ее младенец заразились COVID из-за вспышки", — говорится в документах.

Фильм "Брось, если сможешь" по книге Коллин Гувер рассказывает историю флористки из Бостона Лили Блум (Блейк Лайвли), которая пытается разобраться в любовном треугольнике между своим парнем Райлом Кинкейдом (Джастин Бальдони) и первой любовью Атласом Корриганом (Брэндон Скленар).

На экране Блейк Лайвли и Джастин Бальдони сыграли влюбленную пару Фото: скріншот

Также ранее сообщалось, что Бальдони унижал Блейк Лайвли из-за ее веса, ведь незадолго до съемок она родила четвертого ребенка.

Бальдони якобы спросил у тренера на съемочной площадке фильма "Брось, если любишь", сколько весит Лайвли перед съемками сцены, в которой он должен ее поднимать.

Позже Блейк узнала о комментарии коллеги и испытала "беспокойство" и чувство стыда.

Напомним, стоит ли смотреть фильм "Брось, если любишь".

Ранее Фокус писал, как Райан Рейнольдс помог Блейк Лайвли спасти фильм "Брось, если сможешь".