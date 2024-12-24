Стало відомо, як Блейк Лайвлі переживає скандал з Джастіном Бальдоні

Головні актори фільму "Покинь, якщо кохаєш" серйозно ворогують у житті. Попри це, на екрані вони втілили закохану пару.

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Американська акторка Блейк Лайвлі намагається зробити Різдво "особливим" для своїх чотирьох дітей на фоні позову проти свого колеги по фільму "Покинь, якщо кохаєш" та режисера Джастіна Бальдоні. Про це пише People.

37-річна зірка екрану знайшла час, щоб зосередитися на своїх дітях разом з чоловіком Раяном Рейнольдсом.

"Вона намагається просто зосередитися на тому, щоб зробити Різдво особливим для своїх дітей", — розповідає інсайдер.

У Блейк Лайвлі з 48-річним канадським актором, зіркою "Дедпула", є однорічний син Олін, а також дочки Джеймс, 9, Інес, 8 і Бетті, 5 років.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі Фото: Ryan Reynolds/instagram

Це сталося на тлі нових гучних заяв щодо позову Лайвлі проти Бальдоні.

Спочатку акторка розповіла, що відсутність засобів захисту на знімальному майданчику "Покинь, якщо кохаєш" призвела до того, що вона та її немовля Олін заразилися COVID-19.

До того ж, у виробництва не було страхування від затримок у зйомках, пов’язаних із COVID, і Бальдоні був засмучений втраченим часом і грошима, коли Блейк хворіла на COVID і не могла працювати.

"Містер Бальдоні навмисно приховував від пані Лайвлі, що вона була піддана впливу COVID. І пані Лайвлі, і її немовля заразилися COVID через спалах", — йдеться в документах.

Фільм "Покинь, якщо зможеш" за книжкою Коллін Гувер розповідає історію флористки з Бостона Лілі Блум (Блейк Лайвлі), яка намагається розібратися в любовному трикутнику між своїм хлопцем Райлом Кінкейдом (Джастін Бальдоні) та першим коханням Атласом Корріганом (Брендон Скленар).

На екрані Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні зіграли закохану пару Фото: Скріншот

Також раніше повідомлялося, що Бальдоні принижував Блейк Лайвлі через її вагу, адже незадовго до зйомок вона народила четверту дитину.

Бальдоні нібито запитав у тренера на знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш", скільки важить Лайвлі перед зйомками сцени, у якій він повинен її піднімати.

Пізніше Блейк дізналася про коментар колеги і відчула "занепокоєння" і почуття сорому.

Нагадаємо, чи варто дивитися фільм "Покинь, якщо кохаєш".

Раніше Фокус писав, як Раян Рейнольдс допоміг Блейк Лайвлі врятувати фільм "Покинь, якщо зможеш".